Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов не планирует судиться с президентом Порошенко о своей отставке.

Об этом Максим Степанов заявил сегодня во время брифинга.

– Я рад, что заставил президента хоть таким образом выполнять Конституцию. Формально процедура соблюдена. Поэтому обжаловать это решение в суде не собираюсь. Ведь вся страна и так увидела, какова реальная причина моего увольнения – в Одесской области были обеспечены действительно честные и прозрачные выборы. Поэтому решение является чисто политическим, – заявил Максим Степанов.

Максим Степанов призвал общественных активистов, представителей разных политсил сделать все возможное, чтобы второй тур выборов прошел так же честно и без фальсификаций, как и первый.

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Максим Степанов также рассказал, что не собирается покидать политическую деятельность.

– Точно знаю – из политики не уйду, все только начинается. В каком формате? Однозначно в том, который будет соответствовать моим принципам и идеям, – добавил Степанов.

Напомним, что ранее Максим Степанов назвал незаконными действия президента и его указ об отстранении от должности. Степанов аргументировал это тем, что не была соблюдена процедура, прописанная в Конституции. Также он заявил, что настоящая причина его увольнения – проведение честных выборов в Одесской области.