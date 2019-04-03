На Одесчине строят разветвленную систему телемедицины.

Для этого сельские амбулатории и ФАПы обеспечивают мобильно-диагностическими комплексами. Уже 148 таких специальных чемоданчиков распределили на 26 районов.

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

– Мы уже передали диагностические чемоданчики во все районы. Это значит, что в ближайшее время в Одесской области будет развернута полноценная система телемедицины. Для отделенных сел, где в лучшем случае есть фельдшер, это новое качество услуг, – объяснил Максим Степанов.

С помощью телемедицины семейный врач или фельдшер смогут быстро обследовать пациента, даже находясь у него дома. А в более сложном случае – в течение 10-15 минут связаться с врачом в райбольнице или в Одессе, чтобы поставить точный диагноз.













Максим Степанов строит систему телемедицины в селах / 3 фотографии

Как говорит Максим Степанов, чтобы соединить пациента и врача, в каждой райбольнице сейчас оборудуют кабинеты телемедицины. Они будут в составе отделений неотложной помощи, а значит – работать круглосуточно.

– Конечно, для этого все райбольницы и сельские амбулатории должны быть в онлайне и обеспечены техникой, – подчеркивает Степанов.

Сейчас врачи, получившие чемоданчики, проходят обучение по их использованию.

Напомним, что Одесская область первой начала тестировать систему телемедицины в 2017 году и является одним из драйверов медреформы по всей стране. А в марте главу Одесской области Максима Степанова наградили премией Человек года в номинации Региональный лидер года – 2018.

Эту награду он получил благодаря ремонту дорог и развитию медицинских и образовательных проектов в области.