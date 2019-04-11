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Факты / Украина

Насиров проиграл суд кардиологу, назвавшему его инфаркт фейком

Апелляционный суд постановил, что врач не будет выплачивать Роману Насирову 1 млн грн за то, что рассказал правду о реальном состоянии его здоровья.

насиров

11 апреля Киевский апелляционный суд отказал главе Фискальной службы Украины Роману Насирову в удовлетворении иска к кардиологу Максиму Соколову.

Насиров хотел получить 2 млн грн компенсаций от больницы и самого медика.

Также суд обязал Насирова выплатить кардиологу 13 тыс. 245 грн.

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Ранее Соколов под присягой подтвердил, что глава ГФС говорил неправду о состоянии своего здоровья.

Напомним, в начале марта суд уменьшил размер залога Насирову из 100 млн грн до 36 млн грн.

Источник: Центр противодействия коррупции

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