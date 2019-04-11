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Факты / Украина

США передали медоборудование для ВСУ

Американский полковник Роберт Питерс от имени США передал медицинское оборудование для нужд украинской армии

США передали медобладнання для ЗСУ

Это медоборудование предназначено для поддержки усилий украинских военных по ликвидации опасностей наземных мин и помощи тем, кто пострадал от них.

– Непосредственная военная и гуманитарная помощь по разминированию спасает жизнь украинцев, – сообщает посольство США в Украине.

Читайте: Трампу нужно помешать России напасть на Украину – The Washington Post

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Америка и НАТО могут помочь Украине в увеличении оборонных возможностей.

Источник U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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