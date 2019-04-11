Американский полковник Роберт Питерс от имени США передал медицинское оборудование для нужд украинской армии
Это медоборудование предназначено для поддержки усилий украинских военных по ликвидации опасностей наземных мин и помощи тем, кто пострадал от них.
– Непосредственная военная и гуманитарная помощь по разминированию спасает жизнь украинцев, – сообщает посольство США в Украине.
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Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Америка и НАТО могут помочь Украине в увеличении оборонных возможностей.
Источник U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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