Американський полковник Роберт Пітерс від імені США передав медичне обладнання для потреб української армії.
Це медобладнання призначене для підтримки зусиль українських військових з ліквідації небезпек наземних мін та допомоги тим, хто постраждав від них.
– Безпосередня військова і гуманітарна допомога з розмінування рятує життя українців, – повідомляє посольство США в Україні.
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Раніше посол України в США Валерій Чалий заявив, що Америка і НАТО можуть допомогти Україні у збільшенні оборонних можливостей.
Джерело: U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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