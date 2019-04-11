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Факти / Україна

США передали медобладнання для ЗСУ

Американський полковник Роберт Пітерс від імені США передав медичне обладнання для потреб української армії.

США передали медобладнання для ЗСУ

Це медобладнання призначене для підтримки зусиль українських військових з ліквідації небезпек наземних мін та допомоги тим, хто постраждав від них.

– Безпосередня військова і гуманітарна допомога з розмінування рятує життя українців, – повідомляє посольство США в Україні.

Читайте: Трампу потрібно завадити Росії напасти на Україну – The Washington Post

Раніше посол України в США Валерій Чалий заявив, що Америка і НАТО можуть допомогти Україні у збільшенні оборонних можливостей.

Джерело: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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