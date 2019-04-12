Grek i Veter – новый бар греческой кухни, который открыли друзья и коллеги Герасимос Ливиератос и Олег Ветер. Откуда возникла такая идея, что предлагают попробовать и выпить в баре – подробнее в рецензии Фактов ICTV.

На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась на ревизию в новый бар Grek i Veter, который открылся на Подоле. Заведение начало свою работу 4 марта.

В Киеве множество различных заведений и каждое из них специализируется на чем-то своем. Мы хотели сделать что-то про тусовку, добавить немного андеграунда. Мы все понимаем, что хип-хоп входит в нашу культуру и все больше начинает где-то звучать. Поэтому пришла идея полностью подготовить заведение под такой формат, не только музыкально, но и визуально, – рассказал соучредитель Герасимос Ливиератос (Грек).

Расположение

Бар Grek i Veter находится по адресу Нижний Вал, 19 (м. Контрактовая площадь).

Найти это заведение – не самое легкое занятие. Владельцы говорят, что нужно фильтровать свою аудиторию, чтобы посетители чувствовали себя комфортно. Поэтому они еще думают над тем, чтобы создать некий указатель, который будет заметен тем, кто их действительно ищет.

Пока что вход в бар остается малозаметным – это обычные двери в здании, но если присмотреться, то можно увидеть надпись Grek i Veter.

Оценка локации – 8\10

Сервис

Как я поняла, пока что в баре работает только четыре человека – Грек, Ветер, шеф-повар Мария и Роман – он и бармен, и официант, и друг учредителей.

Я выбрала себе место на большом подоконнике, ведь в Grek i Veter можно даже так.

Роман охотно рассказал мне о кухне и посоветовал, что лучше заказать, перед этим предупредил, что заказ придется подождать 15 минут.

Было заметно, что между друзьями нет обязательств друг перед другом. Они сотрудничают все вместе – Роман принял заказ и принес его, Ветер убрал со столика.

Все приветливые, улыбчивые и дружелюбные. Чувствуется, что персонал кайфует от того, что он делает.

Оценка сервиса – 9\10

Интерьер

В баре Grek i Veter два небольших зала, которые рассчитаны на 50 человек – посадочные и стоячие места. Интерьер заведения выполнен в уличном стиле – лофт, который мы так часто видим в американских фильмах.

Кирпичная кладка, бетонные стены, яркие граффити, которые нарисовал Андрей Дарута и разнообразные уличные элементы – велосипед, бочки-столики, железная решетка, и все это разбавлено домашними цветами.





























Бар с греческим фаст-фудом Grek i Veter: атмосфера улицы и хип-хопа – Сытый в7 / 7 фотографий

Уборная не отличается от концепции всего заведения – надписи на бетонных стенах, кирпичная кладка, которая кое-где покрыта мхом.













Бар с греческим фаст-фудом Grek i Veter: атмосфера улицы и хип-хопа – Сытый в7 / 3 фотографии

Выглядит просто, но оригинально, ярко и смело.

Оценка интерьера – 9\10

Атмосфера

Grek i Veter рассчитан на ценителей уличного стиля, не все поймут и оценят, поэтому это тематический бар.

Чувствуется непринужденная и гостеприимная атмосфера. Приглушенное освещение, а на фоне играет соответствующая тематике бара музыка.

Днем это о еде, а вечером – о тусовке, – именно этими словами Герасимоса Ливиератоса можно описать атмосферу бара Grek i Veter.

Оценка атмосферы – 9\10

Кухня

Меню в баре пока что не объемное, оно состоит из фаст-фуда греческой кухни – шесть видов сувлаки и три вида битес.

Сувлаки – это традиционная греческая закуска, такая же, как гамбургеры в Америке или пицца в Италии.

Отмечу, что меню будет расширяться в конце весны в начале лета, когда будут доступны свежие овощи, фрукты и ягоды.

Пока что посетители имеют возможность заказать сувлаки с курицей, говядиной, сыром, яйцом и авокадо, кальмарами и фалафелем.

Барная карта содержит небольшой выбор алкогольных коктейлей и безалкогольных напитков – чай, лимонад, тоник или газированная вода.

Я заказала два сувлаки по 69 грн. – с халлуми и говядиной и цитрусовый лимонад – 80 грн.

Сувлаки с говядиной я попросила упаковать мне с собой, также есть возможность заказать греческие закуски через ubereats.

Сувлаки с халлуми (halloumi) – свежая, пышная пита в которую завернут болгарский перец, сыр Фета, маслины, соус, лист салата и сыр Халлуми – левантийский сыр, который имеет высокую температуру плавления, поэтому даже при приготовлении на гриле он не расплавился.

Завернутые в лепешку-питу сувлаки напоминают внешне другую подобную пищу, которая нам более известна, как шаурма, но имеет совсем другой вкус. Свежая пита, жареные овощи и сыр сочетают в себе нежный вкус. Все это обернуто в кухонный бумагу, ведь есть нужно руками.

Сувлаки с говядиной (beef kebab) – мягкое и нежное мясо в сочетании с сыром Фета, соусом, луком, помидором, зеленью и картофелем фри.

Стоит отметить, что сувлаки вкуснее, когда оно только приготовленное. Съев одну только порцию, можно утолить голод на долгое время.

Цитрусовый лимонад напомнил вкус лета, его подали в бутылке, которая обернута в бумажный пакет. Такая подача соответствует атмосфере заведения.

Оценка кухни – 8\10

Ценовая политика

По условиям спецпроекта, у меня есть €7 (220 грн). Счет в Grek i Veter составил 218 грн.

Ценовая политика заведения не может не порадовать. Все позиции меню стоят 69 грн.

Алкогольные коктейли от 89 грн. – за шот или пиво, до 159 грн. Чай – 69 грн., лимонад – 80 грн., тоник или газированный напиток – 30 грн.

Оценка ценовой политики – 10\10

Общее впечатление

Проблем добраться до заведения не возникнет – расположение удачное. Необычный интерьер и кухня, но выбор блюд все же хочется разнообразнее.

Это место подойдет для тех, кто в теме, для любителей хип-хопа, андеграунда и ценителей греческого фаст-фуда. А если вы еще никогда не пробовали сувлаки, тогда рекомендую сделать это в Grek i Veter.

Общая оценка заведения – 8\10

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также, подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева