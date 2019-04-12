Дебаты Порошенко и Зеленского: дата, формат и место. Когда могут состояться дебаты, как это повлияет на рейтинг кандидатов и у кого будет преимущество – в материале Фактов ICTV.

Состоятся ли дебаты между кандидатами в президенты? Этот вопрос уже вторую неделю интересует украинцев, которые наблюдают за заочными перепалками Порошенко и Зеленского.

Они, в свою очередь, продолжают подогревать интерес общества.

К примеру, 11-го апреля в эфире одного из телеканалов Порошенко все же дозвонился до Зеленского, но конструктивного диалога не получилось. Кандидатам не удалось найти общий язык.

А уже в пятницу Зеленский в своих соцсетях обнародовал видео, в котором заверил людей, что придет на НСК Олимпийский 19 апреля.

Так, быть ли дебатам?

Читайте: Что такое дебаты и зачем они нужны

Что говорит закон о выборах президента?

В законе О выборах президента очерчены процедура и сроки дебатов. Они должны проводиться НОТУ и оплачиваться из бюджета Украины. Кроме того, датой должна быть последняя пятница накануне выборов – 19 апреля. Время и продолжительность – между 19 и 22 часами, однако не менее 60 минут.

Подробнее о дебатах говорится в постановлении ЦИК №472 от 2014 года. Там уже определены конкретное место – студия НОТУ, время – с 20 до 21 часов, продолжительность – 60 минут.

Впрочем, законодательство не обязывает кандидатов появляться на дебатах. В случае, если один из них не придет – эфирное время использует другой.

Когда будут дебаты?

Итак, дебаты на стадионе официальными не считаются. Но обоим кандидатам эта идея пришлась по душе. Петр Порошенко анонсировал свою встречу на НСК Олимпийском 14 апреля, в 14:14.

– С большой долей вероятности президент придет. Хотя бы для того, чтобы избежать потом обвинений или возможных отговорок со стороны штаба Зеленского, – считает политолог Олеся Яхно.

Однако, Зеленский уже заявил, что не появится там. Вместо этого, он будет ждать президента на стадионе 19-го апреля. В то время, как президент 19-го апреля планирует посетить студию Общественного вещания, чтобы не нарушать законодательство.

– Зеленский не собирается идти на дебаты. Он сознательно выбрал дату, зная, что 19-го должны состояться дебаты на Общественном и, в отличие от него, Порошенко не может не уважать законы, – говорит Яхно.

В штабе Зеленского предложили альтернативу – если президент не придет, устроить телемост между студией Общественного вещателя, где будет Порошенко, и стадионом Олимпийский, где будет Зеленский.

– Телемост – это такой тайник, чтобы спрятать Зеленского. Де-факто, это не дебаты. Нет прямого контакта, не видно твоих реакций, в ухе может быть суфлер, который быстро что-то подскажет. В данном случае это гибридный сеанс дебатов, – уверен политолог Тарас Загородний.

Дебаты – шанс для Порошенко или проигрыш для Зеленского?

У Владимира Зеленского нет четкой позиции по ключевым вопросам, которые интересуют украинцев. Он почти не выступал перед обществом или СМИ, а его позиции озвучивали эксперты штаба.

Если бы он четко выразил свою позицию, это могло бы сотрясти его электорат, считает Загородний:

– Если бы он заявил, что он за ЕС и НАТО, а на юго-востоке НАТО не популярно, то Порошенко мог его “раскачать” на этом вопросе. Это могло демобилизовать избирателей данного региона. Они бы не пошли голосовать за Порошенко, но и не пошли бы за Зеленского.

Показательным в этом вопросе является социологический опрос КМИС за неделю до первого тура выборов. 42% избирателей Зеленского хотели за него голосовать, потому что он привлекал их как личность.

А на вопрос, известны ли позиции кандидата по Донбассу, Крыму, России, реформам и другим пунктам, одобрительно отвечало не более 20%. Только о позиции Зеленского по борьбе с коррупцией знают рекордных 30% его избирателей. У Порошенко, в то же время, этот показатель был в пределах 50-60% по всем вопросам.

Порошенко – более опытный оратор, отмечает Тарас Загородний. Он лучше владеет темой и может подловить своего оппонента на неточностях. А недостаток Зеленского – его легко вывести из равновесия:

– Пока что он не может справиться со своими эмоциями и это его уязвимое место. Это тоже негативно сработало бы на электорат юго-востока, потому что они привыкли выбирать сильных и волевых людей. Для них главное – сильный лидер.

Каждый видит то, что хочет видеть

Поэтому позиции Зеленского в отношении проблемных вопросов, которые часто разъединяют государство, каждый видит так, как ему бы этого хотелось. Соответственно, он идеальный кандидат как для запада, так и для востока, как для юга, так и для севера.

Подобная ситуация может сложиться и с дебатами. Загородный приводит пример:

– Вчерашняя перепалка (речь о телефонном разговоре между кандидатами, – Ред.) – сторонники Зеленского сказали ему, что это было классно и он “отшил” Порошенко, а сторонники Порошенко сказали, что Зеленский гопник и хам.

По его словам, эти дебаты переоценены. Во-первых, кандидаты – разнотипные. Одно из них представляет действующую власть, а другой – оппозицию.

Во-вторых, уже заканчивается предвыборная кампания и граждане определились со своим выбором. Изменить их мнение будет очень трудно.

– В мировой практике дебаты полезны, когда люди еще не определились, а кандидаты однотипны. Где-то внутри кампании оно еще может сработать на тех людей, которые могут выбирать между однотипными кандидатами.

Несмотря на это, дебаты еще не состоялись и неизвестно, состоятся ли вообще. А между тем, рейтинг Владимира Зеленского продолжает расти, пока рейтинг Петра Порошенко остается на месте.

Действующему президенту надо приложить усилия, чтобы преодолеть этот разрыв, еще и за считанные дни до выборов.

– 84% людей, которые голосовали в первом туре, голосовали за оппозицию. Это означает, что они склонны проголосовать больше за Зеленского, чем за Порошенко, потому что он – власть.

Поэтому, по словам Загороднего, единственное, за что сейчас может бороться Порошенко – это максимально мобилизовать свой электорат, показать приличный результат, чтобы потом пройти в Верховную Раду и получить партийный список.

Уже 21 апреля узнаем, кто победит на выборах президента Украины 2019. А пока до дня голосования еще больше недели, кандидаты тщательно готовятся к дебатам. Правда, каждый к своим.

Эти дебаты могут войти в историю – помпезное шоу на большом стадионе страны с двумя совершенно разными политиками. Или же они могут так и остаться разговорами – кандидаты разминуться, выступив на стадионе в разные дни.

Какой будет развязка в финале, покажет только время. Поэтому, ждем.

Лилия Ященко