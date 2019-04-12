Дебати Порошенка та Зеленського: дата, формат та місце. Коли можуть відбутись дебати, як це вплине на рейтинг кандидатів та хто матиме перевагу – у матеріалі Фактів ICTV.

Чи будуть дебати між кандидатами в президенти? Це питання вже другий тиждень цікавить українців, які спостерігають за заочними перепалками Порошенка та Зеленського.

Вони, у свою чергу, продовжують підігрівати інтерес суспільства.

Приміром, 11-го квітня в ефірі одного з телеканалів Порошенко все ж таки додзвонився до Зеленського, але конструктивного діалогу не вийшло. Кандидатам не вдалось знайти спільну мову.

А вже у п’ятницю Зеленський у своїх соцмережах оприлюднив відео, в якому завірив людей, що прийде на НСК Олімпійський 19-го квітня.

То, чи бути дебатам?

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Що каже закон про вибори президента?

У законі Про вибори президента окреслені процедура та строки дебатів. Так, вони мають проводитись Суспільним мовником і оплачуватись з бюджету України. Окрім того, датою має бути остання п’ятниця напередодні виборів – 19 квітня. Час і тривалість – між 19 і 22 годиною, однак не менше 60 хвилин.

Детальніше про дебати йдеться у постанові ЦВК №472 від 2014 року. Там вже визначені конкретне місце – студія НСТУ, час – з 20 до 21 години, тривалість – 60 хвилин.

Втім, законодавство не зобов’язує кандидатів з’являтись на дебатах. У випадку, якщо один з них не прийде – ефірний час використовує інший.

Коли будуть дебати?

Отож, дебати на стадіоні офіційними не вважаються. Але обидвом кандидатам ця ідея припала до душі. Петро Порошенко анонсував свою зустріч на НСК Олімпійському 14-го квітня, о 14:14.

– З великою долею вірогідності президент прийде. Хоча б для того, щоб уникнути потім звинувачень або можливих відмовок з боку штабу Зеленського, – вважає політолог Олеся Яхно.

Однак, Зеленський вже заявив, що не з’явиться там. Натомість, він буде чекати президента на стадіоні 19-го квітня. В той час, як президент 19-го квітня планує відвідати студію Суспільного, щоб не порушувати законодавство.

– Зеленський не збирається йти на дебати. Він свідомо обрав дату, знаючи, що 19-го мають відбутись дебати на Суспільному і, на відміну від нього, Порошенко не може не поважати законів, – каже Яхно.

У штабі Зеленського запропонували альтернативу – якщо президент не прийде, влаштувати телеміст між студією Суспільного, де буде Порошенко, і стадіоном Олімпійський, де буде Зеленський.

– Телеміст – це така собі схованка, щоб заховати Зеленського. Де-факто, це не дебати. Ти не маєш прямого контакту, не видно твоїх реакцій, в усі може бути суфлер, який може швидко щось підказувати. В даному випадку це гібридний сеанс дебатів, – впевнений політолог Тарас Загородній.

Дебати – шанс для Порошенка чи програш Зеленського

У Володимира Зеленського немає чіткої позиції по ключовим питанням, які цікавлять українців. Він майже не виступав перед суспільством або ЗМІ, а його позиції озвучували експерти штабу.

Якби він чітко висловив свою позицію, це могло б похитнути його електорат, вважає Загородній:

– Якби він заявив, що він за ЄС та НАТО, а на південному сході НАТО не популярне, то Порошенко міг би його “розкачати ” на цьому питанні. Це могло б демобілізувати виборців того регіону. Вони б не пішли голосувати за Порошенка, але і не пішли б за Зеленського.

Відтак, можна повернутись до соціологічного опитування КМІСу за тиждень до першого туру виборів. 42% виборців Зеленського хотіли за нього голосувати, бо він приваблював їх як особистість.

А на питання, чи відомі позиції кандидата щодо Донбасу, Криму, Росії, реформ та інших пунктів, схвально відповідали не більше 20%. Лише про позицію Зеленського щодо боротьби з корупцією знають рекордних 30% його виборців. У Порошенка, в той же час, цей показник був у межах 50-60% по всіх питаннях.

Порошенко – більш досвідчений оратор, наголошує Тарас Загородній. Він краще володіє темою і може підловити свого опонента на неточностях. А недолік Зеленського – його легко вивести з рівноваги:

– Поки що він не може впоратись зі своїми емоціями і це його вразливе місце. Це теж погано спрацювало би на електорат південного сходу, тому що вони звикли обирати сильних і вольових людей. Для них головне – сильний лідер.

Кожен бачить те, що хоче бачити

Отож позиції Зеленського з приводу проблемних питань, які часто роз’єднують державу, кожен бачить так, як йому б цього хотілось. Тому він ідеальний кандидат як для заходу, так і для сходу, як для півдня, так і для півночі України.

Подібна ситуація може скластись і з дебатами. Загородній наводить приклад:

– Вчорашня перепалка (мова про телефонну розмову між кандидатами, – Ред.) – прихильники Зеленського сказали йому, що це було класно і він “відшив” Порошенка, а прихильники Порошенка сказали, що Зеленський гопник і хам.

За його словами, ці дебати переоцінені. По-перше, кандидати – різнотипні. Однин з них представляє чинну владу, а інший – опозицію.

По-друге, вже закінчується передвиборча кампанія і громадяни визначились зі своїм вибором. Змінити їх думку буде дуже важко.

– У світовій практиці дебати корисні, коли люди ще не визначились, а кандидати однотипні. Десь всередині кампанії воно ще може спрацювати на тих людей, які можуть обирати між однотипними кандидатами.

Попри це, дебати ще не відбулись і невідомо, чи відбудуться взагалі. А тим часом рейтинг Володимира Зеленського продовжує рости, поки рейтинг Петра Порошенка залишається на місці.

Чинному президенту треба прикласти зусиль, щоб подолати цей розрив, ще й за лічені дні до виборів.

– 84% людей, які голосували у першому турі, голосували за опозицію. Це означає, що вони схильні проголосувати більше за Зеленського, ніж за Порошенка, тому що він – влада.

Тому, за словами Загороднього, єдине, за що зараз може боротись Порошенко – це максимально мобілізувати свій електорат, показати пристойний результат, щоб потім пройти у Верховну Раду і отримати партійний список.

Вже 21 квітня дізнаємось, хто переможе на виборах президента України 2019. А поки до дня голосування ще більше тижня, кандидати старанно готуються до дебатів. Правда, кожен до своїх.

Ці дебати можуть увійти в історію – помпезне шоу на найбільшому стадіоні країни з двома абсолютно різними політиками. Або ж вони можуть так і залишитись балачками – кандидати розминуться, виступивши на стадіоні в різні дні.

Яка буде розв’язка у фіналі, покаже тільки час. Тому, чекаємо.

Лілія Ященко