Владимир Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном и рассказал о впечатлениях.
Владимир Зеленский поделился эмоциями от встречи с Эммануэлем Макроном.
Кандидат в президенты рассказал, что встреча с президентом Франции для него прошла “классно и тепло”.
Также Зеленский рассказал, что речь с французским лидером шла в общем: “о жизни, о главном”.
При этом Зеленский подчеркнул, что успел обсудить с Макроном “самые важные вопросы для украинского общества”.
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По словам кандидата, речь между ним и президентом Франции шла о прекращении войны на Донбассе.
«Про життя, про головне говорили»
Ексклюзивні кадри – Володимир Зеленський розповів про зустріч з Емманюелем Макроном pic.twitter.com/0kch6xcdi4
— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 12 апреля 2019 г.
Напомним, сегодня, 12 апреля, в Елисейском дворце Макрон встретился с Зеленским.