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Факты / Украина

Зеленский о встрече с Макроном: Очень классно, говорили о главном

Владимир Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном и рассказал о впечатлениях.

Зеленский о встрече с Макроном: Очень классно, говорили о главном

Владимир Зеленский поделился эмоциями от встречи с Эммануэлем Макроном.

Кандидат в президенты рассказал, что встреча с президентом Франции для него прошла “классно и тепло”.

Также Зеленский рассказал, что речь с французским лидером шла в общем: “о жизни, о главном”.

При этом Зеленский подчеркнул, что успел обсудить с Макроном “самые важные вопросы для украинского общества”.

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По словам кандидата, речь между ним и президентом Франции шла о прекращении войны на Донбассе.

Напомним, сегодня, 12 апреля, в Елисейском дворце Макрон встретился с Зеленским.

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