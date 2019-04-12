Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном і розповів про враження.

Володимир Зеленський поділився емоціями від зустрічі з Еммануелем Макроном.

Кандидат у президенти розповів, що зустріч із президентом Франції для нього пройшла “класно і тепло”.

Також Зеленський розповів, що мова з французьким лідером йшла загалом: “про життя, про головне”.

При цьому Зеленський підкреслив, що встиг обговорити з Макроном “найважливіші питання для українського суспільства”.

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За словами кандидата, мова між ним і президентом Франції йшла про припинення війни на Донбасі.

«Про життя, про головне говорили» Ексклюзивні кадри – Володимир Зеленський розповів про зустріч з Емманюелем Макроном pic.twitter.com/0kch6xcdi4 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 12 апреля 2019 г.

Нагадаємо, сьогодні, 12 квітня, в Єлисейському палаці Макрон зустрівся із Зеленським.