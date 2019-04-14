Петр Порошенко готов прийти на НСК Олимпийский 19 апреля при условии, что будет изменено время проведения дискуссии.
Президент Петр Порошенко готов прийти на НСК Олимпийский для проведения дебатов с кандидатом Владимиром Зеленским 19 апреля, если время не будет совпадать с дебатами на Общественном канале, сказал спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.
– Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти, сказал он.
Он отметил, что 19 апреля на 19.00 назначены официальные дебаты на Общественном канале и Порошенко туда пойдет.
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Медведев напомним, что согласно законодательству, 19 апреля должны состояться дебаты на Общественном канале и кандидаты не имеют права игнорировать эти требования.
Напомним, 13 апреля Петр Порошенко призвал Зеленского прийти на стадион НСК Олимпийский 14 апреля.
Источник: 5 канал