Кандидат в президенты Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского прийти на НСК Олимпийский 14 апреля для проведения дебатов.

Кандидат в президенты Петр Порошенко записал в Facebook видеообращение к своему оппоненту Владимиру Зеленскому, в котором призвал его прийти 14 апреля на НСК Олимпийский.

Он заявил, что диалог с людьми важнее, чем выходные в Париже.

Порошенко также призвал Зеленского не прятаться от избирателей, не убегать от прессы и поговорить с украинцами.

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Напомним, 14 апреля кандидат в президенты Петр Порошенко прибудет на НСК Олимпийский в 14.00 для того, чтобы принять участие в дебатах.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что придет только на дебаты, которые состоятся 19 апреля.