Петро Порошенко готовий прийти на НСК Олімпійський 19 квітня за умови зміни часу проведення дискусії.

Президент Петро Порошенко готовий прийти на НСК Олімпійський для проведення дебатів з кандидатом Володимиром Зеленським 19 квітня, якщо час не буде збігатися з дебатами на Суспільному каналі, сказав спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

– Якщо це будуть дебати, дебати в той час, який не суперечить законодавству, то можна було б розглядати, як туди піти, – сказав він.

Він зазначив, що 19 квітня на 19.00 призначені офіційні дебати на Суспільному каналі і Порошенко туди піде.

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Медведєв нагадав, що згідно з законодавством, 19 квітня мають відбутися дебати на Суспільному каналі і кандидати не мають права ігнорувати ці вимоги.

Нагадаємо, 13 квітня Петро Порошенко закликав Зеленського прийти на стадіон НСК Олімпійський 14 квітня.

Джерело: 5 канал