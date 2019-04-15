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Факты / Украина / Политика

19 апреля может состояться два раунда дебатов – советник Порошенко

Штаб кандидата в президенты Петра Порошенко обсуждает возможность проведения двух раундов дебатов 19 апреля.

Зеленський Порошенко

Советник Петра Порошенко Юрий Бирюков сообщил в Facebook, что со штабом кандидата в президенты Владимира Зеленского ведутся переговоры о проведении двух раундов дебатов 19 апреля.

Он добавил, что дебаты 14 апреля были разминкой.

– Сейчас идет серьезное обсуждение со штабом Зеленского о проведении дебатов на стадионе и в студии, – написал Бирюков.

По его словам, если команда Зеленского согласится, то 19 апреля состоится два раунда дебатов.

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К слову, кандидат в президенты Петр Порошенко пригласил своего оппонента Владимира Зеленского прийти в студию программы Свобода слова на ICTV 15 апреля.

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