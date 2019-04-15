Штаб кандидата у президенти Петра Порошенка обговорює можливість проведення двох раундів дебатів 19 квітня.

Радник Петра Порошенка Юрій Бірюков повідомив у Facebook, що зі штабом кандидата у президенти Володимира Зеленського ведуться переговори щодо проведення двох раундів дебатів 19 квітня.

Він додав, що дебати 14 квітня були розминкою.

– Наразі йде серйозне обговорення зі штабом Зеленського щодо часу проведення дебатів на стадіоні і в студії, – написав Бірюков.

За його словами, якщо команда Зеленського погодиться, то 19 квітня відбудеться два раунди дебатів.

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До слова, кандидат у президенти Петро Порошенко запросив свого опонента Володимира Зеленського прийти у студію програми Свобода слова на ICTV 15 квітня.