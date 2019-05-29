PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Мировые новости

США готовы предоставить Украине оборонное летальное оружие – Волкер

США готовы сотрудничать с Украиной и предоставить летальное оружие для обороны.

волкер

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что американские власти готовы сотрудничать и в дальнейшем предоставить оборонное летальное оружие.

– Конгресс принял международное военное финансирование, которое предусматривает поддержку Украины в виде предоставления различных видов вооружений, в частности противотанковых и противоснайперских систем, – говорится в сообщении.

Он отметил, что США будут продолжать консультации с Украиной относительно ее потребностей в обороне.

Читайте: Встреча с Сурковым зависит от готовности Зеленского – Волкер

Также в США заявили о готовности к военным продаж для Украины.

– США готовы сотрудничать с Украиной, так же, как с другими странами в мире, помогая им удовлетворить свои законные потребности в защите, – говорится в сообщении.

Ранее Волкер заявил, что США обещают и в дальнейшем поддерживать Украину в осуществлении необходимых реформ, борьбе с коррупцией и реализации евроатлантических стремлений.

Источник: Embassy of Ukraine in the USA/Посольство України в США

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Окно возможностей: Волкер рассказал Трампу об инаугурации Зеленского
США передали ВСУ современные контрбатарейные радары
Под Киевом нашли арсенал вооружения для бомбардировщиков
Пистолет-пулемет MP-5: преимущества и характеристики
Новейшее оружие: какими будут войны в будущем
Встреча с Сурковым зависит от готовности Зеленского – Волкер
США будут поддерживать демократические реформы в Украине – Волкер
Гранатометы, мины и шашки: на Донбассе обнаружен тайник с оружием
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка