США готовы сотрудничать с Украиной и предоставить летальное оружие для обороны.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что американские власти готовы сотрудничать и в дальнейшем предоставить оборонное летальное оружие.

– Конгресс принял международное военное финансирование, которое предусматривает поддержку Украины в виде предоставления различных видов вооружений, в частности противотанковых и противоснайперских систем, – говорится в сообщении.

Он отметил, что США будут продолжать консультации с Украиной относительно ее потребностей в обороне.

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Также в США заявили о готовности к военным продаж для Украины.

– США готовы сотрудничать с Украиной, так же, как с другими странами в мире, помогая им удовлетворить свои законные потребности в защите, – говорится в сообщении.

Ранее Волкер заявил, что США обещают и в дальнейшем поддерживать Украину в осуществлении необходимых реформ, борьбе с коррупцией и реализации евроатлантических стремлений.

Источник: Embassy of Ukraine in the USA/Посольство України в США