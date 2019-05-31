На выходных, 1-2 июня, в Украине ожидается жара до +33 градусов и осадки.

1-2 июня в Украине ожидается очень жаркая погода и дожди.

1 июня на юге страны воздух прогреется до +33 градусов. В Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди.

Также осадки ожидаются на западной, центральной и северной Украине.

Температура воздуха на Закарпатье 22-27 градусов.

На востоке переменная облачность и без осадков. Температура воздуха 30-32 градуса.

В Киеве пройдут дожди, а воздух прогреется до 27 градусов.

2 июня в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской,

Полтавской, Сумской и Харьковской областях ожидаются дожди и грозы.

В этих областях на западе до 25 градусов тепла. На востоке до 31 градуса.

На остальной территории Украины переменная облачность без осадков.

Температура воздуха от 25 до 32 градусов.

В Киеве без осадков, а воздух прогреется до 29 градусов.

К слову, Факты ICTV писали, какие сюрпризы приготовила погода на лето 2019 года.