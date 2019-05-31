На вихідних, 1-2 червня, в Україні очікується спека до +33 градусів і опади.
1-2 червня в Україні очікується дуже спекотна погода і дощі.
1 червня на півдні країни повітря прогріється до +33 градусів. В Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі.
Також опади очікуються у західній, центральній та північній Україні.
Температура повітря на Закарпатті 22-27 градусів.
На сході мінлива хмарність і без опадів. Температура повітря 30-32 градуси.
У Києві пройдуть дощі, а повітря прогріється до 27 градусів.
2 червня у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській і Харківській областях очікуються дощі та грози.
У цих областях на заході до 25 градусів тепла. На сході до 31 градуса.
На решті території України мінлива хмарність без опадів.
Температура повітря від 25 до 32 градусів.
У Києві без опадів, а повітря прогріється до 29 градусів.
До слова, Факти ICTV писали, які сюрпризи приготувала погода на літо 2019 року.