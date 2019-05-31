Каким будет курс доллара, ухудшится ли экономическая ситуация в Украине до конца года и возможен ли сценарий дефолта – в материале Фактов ICTV.

Какие прогнозы дают эксперты по экономической ситуации в Украине? 2019 год – период глобальных изменений для нашей страны. Только мы пережили выборы президента, как новоизбранный лидер досрочно распускает парламент, а премьер-министр подает в отставку.

Миссия МВФ, которая приехала для принятия нового решения по траншу, о сотрудничестве будет говорить после перевыборов.

А Владимир Гройсман, заявив о своей отставке, отчитался, что экономическое положение – стабильное. И хотя его отставку Верховная Рада не одобрила, общество такое заявление всколыхнуло.

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Колебания на валютном рынке становятся ощутимыми. Так, 20 мая гривня к доллару подешевела на 28 копеек.

Как мы достигли стабильности?

Эксперты соглашаются, что в последнее время экономическая ситуация в Украине действительно была стабильной. Курс гривны сильно не колебался, долги выплачивались по плану, а отношениям с международными партнерами ничего не угрожало.

Экономисты называют несколько факторов, которые удерживают нашу экономику. Во-первых, это благоприятная внешняя конъюнктура – высокие цены на сталь и руду, низкие цены на газ в Европе. Кроме того, хороший урожай зерна.

– Для нас экспорт сырья – это существенный источник валютных доходов, – утверждает Иван Копман, основатель First Kyiv Investment Club.

На стабильность украинской валюты влияют и иностранные инвесторы, которые вкладывают средства в украинские ценные бумаги, а также украинские заробитчане, которые переводят в страну значительные средства. В 2018 году сумма достигла $14 млрд, а это почти 11% от ВВП.

Каким будет курс гривны?

В бюджете на 2019 год заложен курс 29,4 грн за доллар. Сейчас гривна даже прочнее, чем прогнозировали чиновники. Впрочем, девальвация приходится на второе полугодие, поэтому эксперты прогнозируют выход на приблизительную цифру до конца года:

– Мы будем иметь 29-29,7 грн за доллар. Это будет послабление по сравнению с сегодняшним уровнем, потому что ожидаем меньший экспорт зерна. Ну, и нестабильная ситуация спровоцирует повышение спроса на валюту, – говорит Елена Белан, главный экономист Dragon Capital.

Угрозы для гривны

На украинскую экономику влияют как внутренние, так и внешние факторы. Самая большая внешняя угроза сегодня – это риск мирового кризиса, который существенно влияет на развивающиеся страны.

– Нам не удавалось экономически расти на 7-10%, когда в мире все прекрасно, и считать, что мы будем расти, когда в мире все будет плохо – было бы очень наивно, – говорит Копман.

Кроме того, эксперт добавляет, что политические изменения в стране – это определенная турбулентность, которая так или иначе влияет на финансовые рынки.

Ситуация в Украине – нестабильная, поэтому прогнозировать что-то довольно сложно. Впрочем, Елена Белан отмечает, что влиять на украинскую валюту в ближайшее время будет ситуация с Приватбанком.

– Судебных решений в пользу бывших владельцев становится все больше и больше. Мы не знаем, как отреагирует население – начнет ли забирать средства с депозитов из-за опасений, что Приватбанк станет банкротом. Если люди будут забирать депозиты, они будут скупать валюту.

Что будет с сотрудничеством с МВФ?

На прошлой неделе, 21 мая, в Украину приехала миссия Международного валютного фонда. Эксперты должны были встретиться с представителями правительства и принять решение относительно второго транша по программе Stand by в размере $1,3 млрд.

Внеочередные выборы внесли определенные сложности в получении транша, так как миссия не может в период выборов принимать решение. Впрочем, от сотрудничества МВФ не отказывался. Он нацелен работать после завершения выборов.

Выплатить внешние долги, средства на которые идут от заимствований МВФ, в этом году возможно и самостоятельно.

Недавно Владимир Гройсман отчитывался о финансовом состоянии страны – это $20 млрд валютных резервов и 57 млрд грн на казначейском счете.

Этих резервов хватит, чтобы выплатить $3 млрд долга в этом году. Впрочем, это косвенно повлияет и на курс валюты, уверяет Елена Белан.

– Когда идет постоянное снижение резервов, люди начинают волноваться и скупать больше валюты, чтобы защитить свои сбережения.

Возможен ли дефолт?

Недавно украинское общество всколыхнул тезис о возможности объявления дефолта, так как это позволит не выплачивать долги кредиторам.

Экономисты единогласно отрицают такой вариант. Для него нет предпосылок, а последствия такого решения – разрушительны для современной Украины.

– У нас уменьшается долговая нагрузка, растет экономика – нет причин объявлять дефолт. Если мы объявим, то это будет искусственный кризис. В результате – падение курса валюты, а затем – сумасшедшая инфляция, падение экономики, потеря рабочих мест, – рассказывает Сергей Фурса, специалист отдела продаж Dragon Capital.

В качестве примера он приводит дефотл в Аргентине, где за ночь депозиты банковских вкладчиков в долларах превратились в депозиты в песо по совсем не выгодному курсу.

А Иван Копман уверяет – такой вариант развития событий выгоден только для олигархов:

– Для того, у кого значительные долларовые капиталы – это выгодно. В стране, которая находится в состоянии дефолта, все активы очень дешевые. Можно купить задешево активы, а потом продать через несколько лет за очень дорого.

В окружении президента успели заверить – Зеленский не будет объявлять дефолт, потому что это подорвет доверие к Украине со стороны международных партнеров.

Новый президент начал ряд серьезных политических изменений. Несмотря на то, что экономика и политика в Украине тесно переплетаются, досрочный роспуск парламента, как ни странно, не грозит серьезными экономическими последствиями. Прогнозы экспертов довольно оптимистичны, а цифры лишь подтверждают эти слова.

Лилия Ященко