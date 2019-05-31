Южный берег Киева (ЮБК) – одно из самых любимых мест молодежи – открыл свой пятый сезон. Насколько ЮБК готов встречать своих посетителей и что интересного предлагает этим летом – подробнее в рецензии Фактов ICTV.

На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась на ревизию в Южный берег Киева, который 24-25 мая открыл свой пятый сезон.

Место, где сбываются летние мечты и где чувство жизненной силы не перестает удивлять, – пишут в сети ЮБК.

Южный берег Киева – это пляж на Трухановом острове со всеми удобствами, который ночью превращается в ночной клуб.

Труханов остров – остров на Днепре, расположенный напротив исторического центра Киева, его площадь 450 га. Попасть на него можно, перейдя через Парковый мост, именно он соединяет его с правым берегом Киева.

На мосту совершают прыжки банджи-джампинг, поэтому уже на этом этапе становится понятно – на Труханове скучно не будет. На острове есть водные станции, спортивные сооружения, рестораны, магазины, дома отдыха и парковая зона. В северной части острова расположен парк Муромец.

Расположение

Южный берег Киева находится на южном побережье Труханового острова.

Для того, чтобы попасть на пляж, нужно будет прогуляться Парковым мостом. Если вы решили добираться на машине, то должны знать, что въезд для авто на Труханов остров закрыт. Лучше оставить автомобиль на парковке у входа на мост.













Южный берег Киева: днем – пляж, ночью – клуб под открытым небом – Сытый в7 / 3 фотографии

Я добиралась на общественном транспорте. Самый удобный маршрут – доехать до станции метро Почтовая площадь, далее дорога пешая и займет около 15-20 минут.

После того, как пройдете мост, нужно повернуть направо и идти прямо, там вы увидите вход в ЮБК.

Добираться немного неудобно, но именно такое размещение и есть фишкой этого места.

Оценка расположения – 7\10

Сервис

На территории пляжа есть несколько локаций – четыре островка с едой и бар с танцполом, где можно перекусить, выпить какой-то напиток или покурить кальян.

На пляже можно взять шезлонг напрокат или занять место на гамаке между деревьев.

Территория ухоженная и чистая. Есть уборная, которую можно было бы уже обновить, и несколько раздевалок, которых при большом количестве отдыхающих не хватает.

Днем ЮБК – городской пляж, который ближе к ночи превращается в настоящий ночной клуб под открытым небом.

Каждый четверг на Южном берегу Киева проходят хип-хоп-тусовки, нередко устраивают кинопоказы на берегу Днепра, комедийные шоу, слушают рок-н-ролл и джазовые концерт.













Южный берег Киева: днем – пляж, ночью – клуб под открытым небом – Сытый в7 / 3 фотографии

Если на событие нужен билет, то вы можете приобрести его заранее или на входе в ЮБК, где вечером открывается касса и стоят охранники.

Молодежь любит это место из-за постоянных вечеринок и бесконечных развлечений.

Оценка сервиса – 7\10

Интерьер

ЮБК не совсем похож на обычный городской пляж. С одной стороны – газон и лес, с другой – песок и вода. Все локации здесь деревянные, есть бунгало, гамаки и качеля.

















Южный берег Киева: днем – пляж, ночью – клуб под открытым небом – Сытый в7 / 4 фотографии

По всей территории натянуты фонарики, которые в ночное время придают этому месту еще большего волшебства. Не знаю почему, но у меня ЮБК ассоциируется с американскими фильмами про молодежь.

В центре территории находится большой бар с танцполом, диджейской стойкой и столиками, за которыми можно выпить коктейль или покурить кальян. Справа у входа расположена локация с едой и большим количеством посадочных мест.

























Южный берег Киева: днем – пляж, ночью – клуб под открытым небом – Сытый в7 / 6 фотографий

Изюминку этому месту придает и большой деревянный корабль-бар, рядом с которым на дереве висит качеля – хорошее место для тех, кто любит фотографироваться. Все вроде бы просто, но со вкусом.









Южный берег Киева: днем – пляж, ночью – клуб под открытым небом – Сытый в7 / 2 фотографии

Оценка интерьера – 8\10

Атмосфера

В воздухе чувствуется спокойная и душевная атмосфера, которая вскоре превратится в шумную вечеринку или совместный просмотр фильма на большом экране, который расположен на песке.









Южный берег Киева: днем – пляж, ночью – клуб под открытым небом – Сытый в7 / 2 фотографии

Здесь можно наслаждаться вкусными коктейлями, едой, загорать, купаться, танцевать или просто наблюдать за красивым пейзажем.

Конечно, в разгар лета здесь не будет так спокойно, как сейчас, ведь этот пляж предпочитает большое количество людей.

Оценка атмосферы – 9\10

Кухня

Во время моего визита на территории работала только одна точка с едой, где посетителям предлагают гиросы в пите, салаты, клаб-сэндвичи, закуски, ягодный компот или пиво Корона.

















Южный берег Киева: днем – пляж, ночью – клуб под открытым небом – Сытый в7 / 4 фотографии

Нам известно, что всего будет работать четыре кухни – бургеры и лапша, хот-доги и пиццерия.

Также уже работает большой бар, где посетителям предлагают выпить классический алкоголь, коктейли, холодные напитки и газировку.

Проголодавшись, я решила заказать салат с креветками и купить на баре ягодный сидр.

Салат с тигровыми креветками – листья салата, авокадо, черри, оливки, креветки, имбирный соус и долька лимона.

Звучит вкусно, не так ли? Но вес салата в меню мне найти не удалось, оливки, которые были прописаны в составе, тоже. Три хвостика креветки, четыре дольки обычного помидора, пять листьев салата и столько же тоненьких ломтиков авокадо.









Южный берег Киева: днем – пляж, ночью – клуб под открытым небом – Сытый в7 / 2 фотографии

Даже я, хрупкая и худенькая девушка, не наелась, но переедать же плохо. Несмотря на минусы, мне салат понравился, сложно испортить такое сочетание продуктов.

Свое блюдо я запила ягодным сидром, понравилось то, что на баре предлагают экотрубочки.

Оценка кухни – 5\10

Ценовая политика

По условиям спецпроекта, у меня есть €7 (220 грн). За свой заказ я заплатила 215 грн.

Вход на пляж ЮБК бесплатный, а вот некоторые вечера бывают платными. Например, 7 июня на пляже будет выступать группа OY Sound System – 150 грн, 13 июня есть возможность послушать джаз на пляже – 300-450 грн, 18 июня концерт Black Lips – от 400 грн, 29 июня можно насладиться романтическими мелодиями ЛУНА, МЫ, daKooka – 550 грн.

Сделать свой вечер веселее вам помогут на баре. За коктейль Куба Либре будьте готовы заплатить 140 грн, Негрони – 180 грн, Бренди Кола – 120 грн, Jack Daniel’s от 120 грн до 200 грн, пиво в бутылках от 50 грн, безалкогольное до 80 грн. Лимонад – 60 грн, газированные напитки – 50 грн.









Южный берег Киева: днем – пляж, ночью – клуб под открытым небом – Сытый в7 / 2 фотографии

Гирос в пите будет стоить от 135 грн до 185 грн, салат с тигровыми креветками и авокадо – 165 грн, креветки на гриле – 265 грн, бургер с курицей – 137 грн, картофель фри – 29 грн, рисовая лапша от 143 грн до 209 грн, хот-доги – 76 грн.









Южный берег Киева: днем – пляж, ночью – клуб под открытым небом – Сытый в7 / 2 фотографии

Днем на пляж можно взять свою еду и напитки, заказывать что-то баре или на кухне вас никто не заставляет – это по желанию. На различные события и вечеринки алкоголь лучше не проносить, потому что на входе вас встретят охранники, а это как прийти в заведение со своим.

В целом, для такого места цены приемлемые.

Оценка ценовой политики – 8\10

Общее впечатление

Уютный пляж в Киеве на Трухановом острове, где можно весело и со всеми удобствами провести время как днем, так и ночью. А если вам вдруг станет скучно находиться на одном месте, то можно прогуляться островом, там есть, что посмотреть.

Если вам хочется красиво встретить закат, влиться в ночную жизнь Киева или просто посидеть вечером у воды, при этом не на подстилке, а на удобном стульчике – ЮБК поспособствует всему.

Общая оценка – 7\10

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева