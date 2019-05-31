Південний берег Києва (ПБК) – одне з найулюбленіших місць молоді – відкрив свій п’ятий сезон. Наскільки ПБК готовий зустрічати своїх відвідувачів та що цікавого пропонує цього літа – детальніше в рецензії Фактів ICTV.

Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила на ревізію до Південного берега Києва, який 24-25 травня відкрив свій п’ятий сезон.

Місце, де збуваються літні мрії та де почуття життєвої сили не перестає дивувати, – пишуть у мережі ПБК.

Південний берег Києва – це пляж на Трухановому острові з усіма зручностями, який вночі перетворюється на нічний клуб.

Труханів острів – острів на Дніпрі, розташований навпроти історичного центру Києва, його площа 450 га. Потрапити на нього можна, перейшовши через Парковий міст, саме він з’єднує його з правим берегом Києва.

На мосту здійснюють стрибки банджі-джампінг, тож уже на цьому етапі стає зрозуміло – на Трухановому нудно не буде. На острові є водні станції, спортивні споруди, ресторани, магазини, будинки відпочинку та паркова зона. У північній частині острова розташований парк Муромець.

Розташування

Південний берег Києва знаходиться на південному узбережжі Труханового острова.

Для того, щоб потрапити на пляж, потрібно буде прогулятися Парковим мостом. Якщо ви вирішили добиратися на машині, то повинні знати, що в’їзд для авто на Труханів острів зачинено. Краще залишити автомобіль на парковці біля входу на міст.













Південний берег Києва: вдень – пляж, вночі – клуб просто неба – Ситий в7 / 3 фотографии

Я добиралася на громадському транспорті. Найзручніший маршрут – доїхати до станції метро Поштова площа, далі дорога піша та займе близько 15-20 хвилин.

Після того, як пройдете міст, потрібно повернути праворуч та йти прямо, там ви побачите вхід до ПБК.

Добиратися трохи незручно, але саме таке розміщення і є фішкою цього місця.

Оцінка розташування – 7\10

Сервіс

На території пляжу є декілька локацій – чотири островки з їжею та бар з танцполом, де можна перекусити, випити якийсь напій або покурити кальян.

На пляжі можна взяти шезлонг напрокат або зайняти місце на гамаку між дерев.

Територія доглянута та чиста. Є вбиральня, яку можна було б вже оновити, та декілька роздягалень, яких за великої кількості відпочивальників не вистачає.

Вдень ПБК – міський пляж, який ближче до ночі перетворюється в справжній нічний клуб просто неба.

Щочетверга на Південному березі Києва проходять хіп-хоп-тусовки, нерідко влаштовують кінопокази на березі Дніпра, комедійні шоу, слухають рок-н-рол та джазові концерти.













Південний берег Києва: вдень – пляж, вночі – клуб просто неба – Ситий в7 / 3 фотографии

Якщо на подію потрібен квиток, то ви можете придбати його заздалегідь або на вході в ПБК, де ввечері відкривається каса та стоять охоронці.

Молодь полюбляє це місце через постійні вечірки та нескінченні розваги.

Оцінка сервісу – 7\10

Інтер’єр

ПБК не зовсім схожий на звичайний міський пляж. З одного боку – газон та ліс, з іншого – пісок та вода. Всі локації тут дерев’яні, є бунгало, гамаки та гойдалка.

















Південний берег Києва: вдень – пляж, вночі – клуб просто неба – Ситий в7 / 4 фотографии

Територією натягнуті ліхтарики, які в нічний час надають цьому місцю ще більшої магічності. Не знаю чому, але у мене ПБК асоціюється з американськими фільмами про молодь.

Посередині території знаходиться великий бар з танцполом, діджейською стійкою та столиками, за якими можна випити коктейль або покурити кальян. Праворуч біля входу розташована локація з їжею та чималою кількістю посадкових місць.

























Південний берег Києва: вдень – пляж, вночі – клуб просто неба – Ситий в7 / 6 фотографий

Родзинку цьому місцю надає і великий дерев’яний корабель-бар, поряд з яким на дереві висить гойдалка – гарне місце для тих, хто полюбляє фотографуватися. Все нібито просто, але зі смаком.









Південний берег Києва: вдень – пляж, вночі – клуб просто неба – Ситий в7 / 2 фотографии

Оцінка інтер’єру – 8\10

Атмосфера

У повітрі відчувається спокійна та душевна атмосфера, яка незабаром перетвориться в гучну вечірку або спільний перегляд фільму на великому екрані, який розташований на піску.









Південний берег Києва: вдень – пляж, вночі – клуб просто неба – Ситий в7 / 2 фотографии

Тут можна насолоджуватися смачними коктейлями, їжею, засмагати, купатися, танцювати або просто спостерігати за гарним краєвидом.

Звичайно, в розпал літа тут не буде так спокійно, як зараз, адже цьому пляжу віддає перевагу велика кількість людей.

Оцінка атмосфери – 9\10

Кухня

Під час мого візиту на території працювала лише одна точка з їжею, де відвідувачам пропонують гіроси в піті, салати, клаб-сендвічі, закуски, ягідний компот або пиво Корона.

















Південний берег Києва: вдень – пляж, вночі – клуб просто неба – Ситий в7 / 4 фотографии

Нам відомо, що всього буде працювати чотири кухні – бургери та локшина, хот-доги та піцерія.

Також вже працює великий бар, де відвідувачам пропонують випити класичний алкоголь, коктейлі, холодні напої та газировку.

Зголоднівши, я вирішила замовити салат з креветками та купити на барі ягідний сидр.

Салат з тигровими креветками – листки салату, авокадо, черрі, оливки, креветки, імбирний соус та скибка лимону.

Звучить смачно, чи не так? Але вагу салату в меню мені знайти не вдалося, оливки, які були прописані в складі, також. Три хвостика креветки, чотири шматочки звичайного помідора, п’ять листків салату та стільки ж тоненьких скибок авокадо.









Південний берег Києва: вдень – пляж, вночі – клуб просто неба – Ситий в7 / 2 фотографии

Навіть я, тендітна та худенька дівчина, не наїлася, але переїдати ж погано. Незважаючи на мінуси, мені салат сподобався, складно зіпсувати таке поєднання продуктів.

Свою страву я запила ягідним сидром, сподобалося те, що на барі пропонують екотрубочки.

Оцінка кухні – 5\10

Цінова політика

За умовами спецпроекту, в мене є €7 (220 грн). За своє замовлення я заплатила 215 грн.

Вхід на пляж ПБК безкоштовний, а ось деякі вечори бувають платними. Наприклад, 7 червня на пляжі виступатиме гурт OY Sound System – 150 грн, 13 червня є можливість послухати джаз на пляжі – 300-450 грн, 18 червня концерт Black Lips – від 400 грн, 29 червня можна насолодитися романтичними мелодіями ЛУНА, МИ, daKooka – 550 грн.

Зробити свій вечір веселішим вам допоможуть на барі. За коктейль Куба Лібре будьте готові заплатити 140 грн, Негроні – 180 грн, Бренді Кола – 120 грн, Jack Daniel’s від 120 грн до 200 грн, пиво у пляшках від 50 грн, безалкогольне до 80 грн. Лимонад – 60 грн, газовані напої – 50 грн.









Південний берег Києва: вдень – пляж, вночі – клуб просто неба – Ситий в7 / 2 фотографии

Гірос в піті коштуватиме від 135 грн до 185 грн, салат з тигровими креветками та авокадо – 165 грн, креветки на грилі – 265 грн, бургер з куркою – 137 грн, картопля фрі – 29 грн, рисова локшина від 143 грн до 209 грн, хот-доги – 76 грн.









Південний берег Києва: вдень – пляж, вночі – клуб просто неба – Ситий в7 / 2 фотографии

Вдень на пляж ви можете взяти свою їжу та напої, замовляти щось на барі чи на кухні вас ніхто не змушує – це за бажанням. На різні події та вечірки алкоголь краще не проносити, бо на вході вас зустрінуть охоронці, а це як прийти у заклад зі своїм.

В цілому, для такого місця ціни прийнятні.

Оцінка цінової політики – 8\10

Загальні враження

Затишний пляж в Києві на Трухановому острові, де можна весело і з усіма зручностями провести час як вдень, так і вночі. А якщо вам раптом стане нудно перебувати на одному місці, то можна прогулятися островом, там є на що подивитися.

Якщо вам хочеться красиво зустріти захід сонця, влитися в нічне життя Києва або просто посидіти ввечері біля води, при цьому не на підстилці, а на зручному стільчику – це місце посприяє всьому.

Загальна оцінка – 7\10

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва