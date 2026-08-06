Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшей вице-премьере по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной.

Об этом сообщает Суспильне из зала суда.

Стефанишиной избрали меру пресечения: что известно

ВАСК назначил Ольге Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 6 млн грн.

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Помимо внесения залога, суд возложил на бывшую чиновницу ряд процессуальных обязательств. В частности, она должна приходить по каждому вызову детективов НАБУ, сообщать об изменении места жительства и воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.

Сама Ольга Стефанишина после оглашения решения суда заявила, что пока у нее нет денег на залог.

— У меня нет денег — ни 13, ни 10, ни 6 (миллионов, — Ред.). Но, конечно, я буду искать эти деньги, чтобы иметь возможность внести залог, — сказала она.

Стефанишину подозревают в незаконном обогащении и внесении недостоверных сведений в декларацию.

По данным прокуратуры, в 2024–2025 годах Ольга Стефанишина купила две квартиры в столичном жилом комплексе Файна Таун, но не указала их в декларации.

Следствие также утверждает, что она не указала в декларации аренду квартиры на Ярославовом Валу в Киеве, проживание в квартире матери, пользование автомобилем Mercedes-Benz, зарегистрированным на её помощника, а также расходы на авиаперелеты и лечение матери.

Ранее НАБУ уже сообщило Стефанишиной о подозрении в другом уголовном деле, связанном с делом бывшей министра юстиции времен Виктора Януковича Елены Лукаш.

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