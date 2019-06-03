В Киеве заработало приложение Kyiv Smart City, где уже можно оплатить проезд и добавить Kyiv Smart Card. Что предусматривает Smart City, как внедряют технологии в Киеве и что планируют запустить в ближайшее время – в материале Фактов ICTV.

В рамках проекта Kyiv Smart City запустили одноименное мобильное приложение. Оно удобно объединяет все городские сервисы в одной программе – от покупки билета на проезд до записи на прием в больницу.

Пока пользователь может купить только билет в наземный транспорт и загрузить в приложение свою Kyiv Smart Card.

Впрочем, разработчики уверяют, что каждые две недели будут добавлять новую инициативу. Какую именно – предлагают выбирать пользователям. У вас есть возможность проголосовать за необходимый функционал.













Лучше, чем Сингапур: как функционирует Smart City в Киеве / 3 фотографии

Максимальное количество баллов сейчас набирают расписание движения и маршруты на карте.

– Цель приложения – уменьшить контакт между жителями и чиновниками или коммунальными службами, но при этом сохранить высокий уровень предоставления услуг, – рассказывает Юрий Назаров, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Факты ICTV пообщались с Юрием Назаровым. Он рассказал, какие города считает примером для Киева, какие инновации введут в ближайшее время в столице и как можно приобщиться к реализации проектов.

Что такое Smart City

Smart City – абсолютно комфортный для жизни город, где житель с точностью до секунд знает, по какому расписанию движется его транспорт, может по GPS за ним следить, по дороге купить себе в приложении билет.

Те, кто передвигается на автомобиле, имеют информацию о загруженности дорог и паркомест, чтобы выбрать оптимальный маршрут, могут оплатить парковку или уведомить власти о выбоине на дороге одним движением в смартфоне.

Кроме того, Smart City – это система датчиков, которые сигнализируют об уровне экологической загрязненности города, угрозе пожаров или затоплений. Это система видеофиксации, которая позволяет отследить передвижения преступника, установить его личность, оштрафовать нарушителей правил дорожного движения и др.

Умный город собирает в себе комплекс автоматизированных и компьютеризированных систем, оптимизирующих управление городом и упрощающих жизнь его жителям.

Kyiv Smart City

Концепция Smart City не обошла стороной и Киев, который пытается создать город как удобный сервис для киевлян и гостей города.

Уже около трех лет здесь вводят инициативы. Сейчас можно подать электронную петицию, занять очередь в детский сад или к врачу, сообщить о проблемах города на специальном сайте. Кроме того, можно за несколько минут зарегистрировать домашнего любимца и получить всю актуальную информацию о городе. Можно контролировать распределение бюджета, голосовать за лучшие инициативы и предлагать свои.

– Smart City – это сочетание общины, власти и бизнеса. Если одна из трех сил не участвует, то проект Smart City обречен, – объясняет Юрий Назаров.

По его словам, украинские города имеют большой потенциал. И они регулярно обращаются к Киеву, который является лидером в Украине в комплексном подходе и инновациях.

Где Киев черпает опыт?

– Мы изучаем опыт многих городов. Что касается безопасности, для меня показательным является опыт Лондона, Тель-Авива и Иерусалима. Это системы видеонаблюдения, безопасности, ситуационные центры, – рассказывает Юрий Назаров.

Лондон – город датчиков и камер. На один квадратный километр здесь приходится около 300 камер, а сенсоры в режиме реального времени информируют о влажности, температуре, задымлении и в случае пожара сразу сигнализируют об этом.

– Кстати, мы внедрили системы видеонаблюдения, как в Сингапуре, только следующего поколения. И мы очень этим гордимся, – говорит Назаров.

Что касается транспорта, примером является Лондон и Сеул, добавляет эксперт.

Британская столица в свое время страдала от транспортного коллапса, впрочем, вводя технологии Smart City – умные парковки, приложения-навигаторы, умные светофоры – удалось решить проблему.

В Сеуле с населением в 10 млн жителей, например, оптимизировали расписание и маршрут движения транспорта. На основе данных мобильных операторов и опросов определили места, пользующиеся наибольшим спросом, потенциальную аудиторию, повторяющиеся направления, а затем сгенерировали начальные и конечные остановки маршруток.

В реализации электронного билета Киев ввел таллинское решение. Таллин – город, который одним из первых внедрил бесплатный проезд в городском транспорте. Для этого нужно зарегистрироваться в городе и купить единый электронный билет за €2.

Сингапур – один из лидеров внедрения разумных технологий. Дистанционное медицинское обслуживание, консультация врачей по видеосвязи, датчики, которые передают им информацию о пациентах. Кроме того, Сингапур ввел систему умных домов, которые помогают контролировать использование энергоресурсов, производство отходов и потребление воды.

Что увидим вскоре?

Основной акцент сейчас делают на мобильное приложение, уверяют в КГГА. Кроме того, совместно с МВД тестируют системы фото- и видеофиксации правил дорожного движения.

Назаров уверяет, что в планах создать единый ситуационный центр, который может заработать уже в октябре.

– Ситуационный центр позволит объединить все службы. Он позволит людям звонить по единому короткому номеру для того, чтобы оперативно координировать деятельность всех служб.

Kyiv Smart City работает над платформой интернета вещей. Планируют установить в городе датчики – задымления, уровня воды, экологического состояния – чтобы оперативно предоставлять информацию о том, что происходит в городе.

Кроме того, городской дата-центр, где хранится вся информация, позволяет использовать Киев как облако:

– Сейчас предлагаем наш город как облачную платформу, к которой уже подключилось несколько городов, которые просто используют нашу инфраструктуру для запуска сервисов – карта жителя, реестры льготников, школьников и др.

В КГГА открыты к предложениям. По словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий, обращается много людей – как IT-специалисты, так и инвесторы, которые готовы вкладывать средства в проект.

– Мне понравилась идея создать мобильное приложение, которое рассчитывает, с какой скоростью двигаться, чтобы постоянно ехать на зеленый свет светофора, – говорит Назаров.

Инициативы Kyiv Smart City иногда звучат, как заоблачное будущее, которое уже внедряется. Хотя эти технологии и не работают всегда так, как бы этого хотелось, но такие процессы не внедряются мгновенно. Пока в команде президента планируют ввести государство в смартфоне, в столице эту инициативу уже воплощают на уровне города.

Фото: Юрий Назаров, Dreamstime

Лилия Ященко