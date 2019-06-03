В Києві запрацював додаток Kyiv Smart City, де вже можна оплатити проїзд та додати Kyiv Smart Card. Що передбачає Smart City, як впроваджують технології у Києві та що планують запустити найближчим часом – у матеріалі Фактів ICTV.

В рамках проекту Kyiv Smart City почав працювати однойменний мобільний додаток. Він зручно об’єднує всі міські сервіси в одній програмі – від купівлі квитка для проїзду до запису на прийом у лікарню.

Поки що користувач може купити тільки квиток у наземний транспорт та завантажити у додаток свою Kyiv Smart Card.

Втім, розробники запевняють, що кожні два тижні додаватимуть нову ініціативу. Яку саме – пропонують обирати користувачам. У вас є можливість проголосувати за необхідний функціонал.













Краще, ніж Сінгапур: як функціонує Smart City у Києві / 3 фотографии

Максимальну кількість балів зараз набирають розклад руху та маршрути на карті.

– Мета додатку – зменшити контакт між жителями та посадовцями або комунальними службами, але при цьому зберегти високий рівень надання послуг, – розповідає Юрій Назаров, директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Факти ICTV поспілкувались з Юрієм Назаровим. Він розповів, які міста вважає прикладом для Києва, які інновації запровадять найближчим часом у столиці та як можна долучитись до реалізації проектів.

Що таке Smart City

Smart City – абсолютно комфортне для життя місто, де мешканець з точністю до секунд знає, за яким розкладом рухається його транспорт, може через GPS за ним стежити, дорогою купити собі у додатку квиток.

Ті, хто пересувається на автомобілі, мають інформацію про завантаженість доріг та паркомісць, щоб обрати оптимальний маршрут, можуть оплатити парковку або повідомити владу про вибоїну на дорозі одним кліком у смартфоні.

Окрім того, Smart City – це система датчиків, які сигналізують про рівень екологічного забруднення міста, загрозу пожеж або затоплень. Це система відеофіксації, яка дозволяє відстежити пересування злочинця, встановити його особу, оштрафувати порушників правил дорожнього руху та ін.

Розумне місто збирає в собі комплекс автоматизованих та комп’ютеризованих систем, які оптимізують управління містом та спрощують життя його жителям.

Kyiv Smart City

Концепція Smart City не обійшла стороною і Київ, який намагається створити місто як зручний сервіс для киян та гостей міста.

Вже близько трьох років тут запроваджують ініціативи. Зараз можна подати електронну петицію, зайняти чергу до дитячого садочка або лікаря, повідомити про проблеми міста на спеціальному сайті. Окрім того, можна за декілька хвилин зареєструвати домашнього улюбленця та отримати всю актуальну інформацію про місто. Можна контролювати розподіл бюджету, голосувати за кращі ініціативи і пропонувати свої.

– Smart City – це поєднання громади, влади та бізнесу. Якщо одна із трьох сил не бере участі, то проект Smart City приречений, – пояснює Юрій Назаров.

За його словами, українські міста мають великий потенціал. І вони регулярно звертаются до Києва, який є лідером в Україні у комплексному підході та інноваціях.

Де Київ черпає досвід?

– Ми вивчаємо досвід багатьох міст. Що стосується безпеки, для мене показовим є досвід Лондона, Тель-Авіва та Єрусалима. Це системи відеоспостереження, безпеки, ситуаційні центри, – розповідає Юрій Назаров.

Лондон – місто датчиків та камер. На один квадратний кілометр тут припадає близько 300 камер, а сенсори в режимі реального часу інформують про вологість, температуру, задимлення і у випадку пожежі відразу сигналізують про це.

– До речі, ми впровадили системи відеоспостереження, як в Сінгапурі, тільки наступного покоління. І ми дуже цим пишаємось, – каже Назаров.

Що стосується транспорту, прикладом є Лондон та Сеул, додає експерт.

Британська столиця свого часу страждала від транспортного колапсу, втім, запроваджуючи технології Smart City – розумні парковки, додатки-навігатори, розумні світлофори – вдалось вирішити проблему.

У Сеулі з населенням у 10 млн жителів, наприклад, оптимізували розклад та маршрут руху міського транспорту. На основі даних мобільних операторів та опитувань були виявлені місця, що користуються найбільшим попитом, потенційна аудиторія, повторювані напрямки, а потім згенеровано початкові та кінцеві зупинки маршрутів.

У реалізації електронного квитка Київ впровадив талліннське рішення. Таллінн – місто, яке одне з перших впровадило безкоштовний проїзд у міському транспорті. Для цього треба зареєструватись у місті та купити єдиний електронний квиток за €2.

Сінгапур – один з лідерів впровадження розумних технологій. Дистанційне медичне обслуговування, консультація лікарів через відеозв’язок, датчики, які передають їм інформацію про пацієнтів. Окрім того, Сінгапур впровадив систему розумних будинків, які допомагають контролювати використання енергоресурсів, виробництво відходів та споживання води.

Що побачимо незабаром?

Основний акцент зараз роблять на мобільний додаток, запевняють у КМДА. Окрім того, спільно з МВС тестують системи фото- та відеофіксації правил дорожнього руху.

Назаров запевняє, що у планах створити єдиний ситуаційний центр, який може запрацювати вже у жовтні.

– Ситуаційний центр дасть можливість об’єднати всі служби. Він дозволить людям дзвонити єдиним коротким номером для того, щоб оперативно координувати діяльність всіх служб.

Kyiv Smart City працює над платформою інтернету речей. Планують встановити у місті датчики – задимлення, рівня води, екологічного стану – які оперативно надаватимуть інформацію про те, що відбувається у місті.

Окрім того, міський дата-центр, де зберігається вся інформація, дозволяє використовувати Київ як хмару:

– Зараз пропонуємо наше місто як хмарну платформу, до якої вже підключилось декілька міст, які просто використовують нашу інфраструктуру для запуску сервісів – карта мешканця, реєстри пільговиків, школярів та ін.

У КМДА відкриті до пропозицій. За словами директора департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, до них звертається багато людей – як IT-спеціалісти, так і інвестори, які готові вкладати кошти в проект.

– Мені сподобалась ідея створити мобільний додаток, який розраховує, з якою швидкістю ви маєте рухатись, щоб постійно їхати на зелене світло світлофора, – каже Назаров.

Ініціативи Kyiv Smart City іноді звучать, як захмарне майбутнє, яке вже впроваджується. Хоч ці технології і не працюють завжди так справно, як би цього хотілось, але такі процеси не впроваджуються миттєво. Поки в команді президента планують запровадити державу у смартфоні, у столиці цю ініціативу вже втілюють на рівні міста.

Фото: Юрій Назаров, Dreamstime

Лілія Ященко