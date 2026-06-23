Традиционно 23 июня в Украине отмечают День государственной службы — профессиональный праздник людей, которые работают в центральных и местных органах власти, министерствах, государственных агентствах и администрациях.

В 2026 году эта дата приходится на вторник, поэтому это прекрасная возможность поблагодарить госслужащих за преданность делу, ответственность и добросовестный труд.

По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем государственной службы Украины в картинках. Поделитесь ими с коллегами, друзьями или знакомыми.

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День государственной службы Украины 2026 — картинки

Отметим, что День государственной службы в Украине отмечают с 2003 года. Событие начал президент Леонид Кучма. Дата празднования совпадает с Днем государственной службы Организации Объединенных Наций.

В конце первого месяца лета украинцы будут отмечать и ряд других важных праздников, в частности День таможенника и День Конституции. Календарь праздников на июнь 2026 года — в нашем материале.

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