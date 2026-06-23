За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник совершил 47 авиационных ударов, сбросил 150 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 8 862 дроны-камикадзе и совершил 1 818 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

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