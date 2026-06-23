Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Карта боевых действий на 23 июня 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Противник совершил 47 авиационных ударов, сбросил 150 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 8 862 дроны-камикадзе и совершил 1 818 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Сейчас смотрят
Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 581-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.