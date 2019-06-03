Во время визита президента Владимира Зеленского в Брюссель обсудят экономическое и политическое сотрудничество, а также реформы в Украине.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас рассказал, что во время визита в Брюссель президент Владимир Зеленский собирается обсудить с высшими должностными лицами ЕС экономическое и политическое сотрудничество, а также реформы в Украине.

По словам Схинаса, в ЕС очень ждут предстоящей встречи с президентом Зеленским.

– Это возможность оставаться на очень хорошем уровне отношений, который у нас был с Украиной, конечно, и во времена президентства Порошенко, – сказал пресс-секретарь Еврокомиссии.

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Он добавил, что сейчас существует много тем, которые хотят обсудить с президентом Украины.

Также Схинас пообещал, что о результатах встреч проинформируют через официальные каналы.

К слову, президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение в Вашингтон.