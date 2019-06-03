PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

О чем будет говорить Зеленский во время визита в Брюссель

Во время визита президента Владимира Зеленского в Брюссель обсудят экономическое и политическое сотрудничество, а также реформы в Украине.

Володимир Зеленський

Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас рассказал, что во время визита в Брюссель президент Владимир Зеленский собирается обсудить с высшими должностными лицами ЕС экономическое и политическое сотрудничество, а также реформы в Украине.

По словам Схинаса, в ЕС очень ждут предстоящей встречи с президентом Зеленским.

– Это возможность оставаться на очень хорошем уровне отношений, который у нас был с Украиной, конечно, и во времена президентства Порошенко, – сказал пресс-секретарь Еврокомиссии.

Читайте: Зеленский про Минск 5 июня: Территорией торговать никто не собирается

Он добавил, что сейчас существует много тем, которые хотят обсудить с президентом Украины.

Также Схинас пообещал, что о результатах встреч проинформируют через официальные каналы.

К слову, президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение в Вашингтон.

Источник: Укрправда

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Подтвердит курс в ЕС и НАТО – Мендель о поездке Зеленского в Брюссель
Зеленский впервые встретится с Дудой – дата
Зеленский назначил Вениславского своим представителем в КСУ
Что известно о пресс-секретаре Зеленского Юлию Мендель
Зеленский про Минск 5 июня: Территорией торговать никто не собирается
Кучма возглавил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе
Зеленский требует от Баканова отчета через две недели работы
Экс-журналистка Фактов стала пресс-секретарем Зеленского
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка