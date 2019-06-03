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Факти / Україна

Про що говоритиме Зеленський під час візиту у Брюссель

Під час візиту президента Володимира Зеленського в Брюссель обговорять економічне і політичне співробітництво, а також реформи в Україні.

Володимир Зеленський

Прес-секретар Єврокомісії Маргарітіс Схінас розповів, що під час візиту в Брюссель президент Володимир Зеленський збирається обговорити з вищими посадовими особами ЄС економічне і політичне співробітництво, а також реформи в Україні.

За словами Схінаса, в ЄС дуже чекають майбутньої зустрічі з президентом Зеленським.

– Це можливість залишатися на дуже хорошому рівні відносин, який у нас був з Україною, звичайно, і за часів президентства Порошенка, – сказав прес-секретар Єврокомісії.

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Він додав, що зараз існує багато тем, які хочуть обговорити з президентом України.

Також Схінас пообіцяв, що про результати зустрічей проінформують через офіційні канали.

До слова, президент Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за запрошення до Вашингтона.

Джерело: Укрправда

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