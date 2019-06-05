КСУ признал неконституционным установление минимального возраста для начисления пенсии за выслугу лет.

Конституционный суд признал неконституционными положения пункта А статей 54 и 55 закона О пенсионном обеспечении.

Положением было установлено дополнительное условие для назначения пенсии за выслугу лет по достижению 50 лет для работников летного и летно-испытательного состава, и 55 лет для работников образования, здравоохранения, соцобеспечения, артистов театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов.

Согласно закону, пенсии за выслугу лет устанавливаются некоторым категориям граждан, работа которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности до наступления пенсионного возраста.

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Исходя из этого следует, что утрата трудоспособности не связана с достижением работником определенного возраста и не может быть условием для назначения пенсии за выслугу лет.

КСУ исходит из того, что установление как дополнительного условия для назначения пенсии за выслугу лет достижения возраста 50 лет и 55 лет уравнивает права на социальную защиту.

Также в КСУ отмечают, что повышение пенсионного возраста на 5 лет для женщин, увеличение на 5 лет общего и специального стажа работы осуществлялось без учета юридической природы назначения пенсии за выслугу лет, определенной законом.

Решение суда является обязательным и не подлежащим обжалованию.

К слову, 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение Станислава Шевчука с должности главы суда.

Источник: КСУ