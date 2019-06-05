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Факты / Украина

КСУ отменил минимальный возраст для выхода на пенсию за выслугу лет

КСУ признал неконституционным установление минимального возраста для начисления пенсии за выслугу лет.

КСУ

Конституционный суд признал неконституционными положения пункта А статей 54 и 55 закона О пенсионном обеспечении.

Положением было установлено дополнительное условие для назначения пенсии за выслугу лет по достижению 50 лет для работников летного и летно-испытательного состава, и 55 лет для работников образования, здравоохранения, соцобеспечения, артистов театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов.

Согласно закону, пенсии за выслугу лет устанавливаются некоторым категориям граждан, работа которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности до наступления пенсионного возраста.

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Исходя из этого следует, что утрата трудоспособности не связана с достижением работником определенного возраста и не может быть условием для назначения пенсии за выслугу лет.

КСУ исходит из того, что установление как дополнительного условия для назначения пенсии за выслугу лет достижения возраста 50 лет и 55 лет уравнивает права на социальную защиту.

Также в КСУ отмечают, что повышение пенсионного возраста на 5 лет для женщин, увеличение на 5 лет общего и специального стажа работы осуществлялось без учета юридической природы назначения пенсии за выслугу лет, определенной законом.

Решение суда является обязательным и не подлежащим обжалованию.

К слову, 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение Станислава Шевчука с должности главы суда.

Источник: КСУ

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