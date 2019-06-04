Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.

Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. Это первый зарубежный визит после избрания его главой Украинского государства.

– Прилетел в Брюссель. Впереди – ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не идет 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины. По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинцев: 98 мальчиков и 49 девочек. Ранены 363 ребенка, – сказал президент.

В соответствии с программой, первой состоится встреча с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая начнется в 16.30 по Киеву.

После этого президент Зеленский переедет в штаб-квартиру НАТО, где проведет встречу с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, после которой в 17.45 по Киеву состоится совместная пресс-конференция.

По окончании общения с прессой оба высокопоставленных должностных лица примут участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов.

В тот же день в 19.20 по Киеву в здании Еврокомиссии начнется встреча с президентом ЕК по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом, который курирует вопросы макрофинансовой помощи Украине.

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Завершает программу встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, которая пройдет в представительстве Польши в ЕС.

На второй день запланированы встречи с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас отметил, что предстоящая встреча президента Зеленского с президентом ЕК Юнкером является возможностью поддерживать очень хороший уровень отношений с Украиной.

В состав украинской делегации вошли заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ранее Юлия Мендель заявила, что во время визита в Брюссель 4 июня Владимир Зеленский подтвердит курс Украины в ЕС и НАТО.