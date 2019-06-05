Зеленський в Брюсселі продовжує зустрічатись з європейськими лідерами. Яким був перший закордонний візит президента та що він означатиме для України – у матеріалі Фактів ICTV.

Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Брюсселі. Під час поїздки 4-5 червня глова держави зустрічається з топ-чиновниками ЄС та НАТО.

Зеленський продовжив традицію Петра Порошенка і першу поїздку здійснив до інституцій Європейського Союзу. Нагадаємо, колишній президент першою відвідав ПАРЄ у Страсбурзі.

Графік у нового президента щільний. У вівторок, 4 червня, Зеленський спілкувався з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

А на 5 червня у нього були заплановані розмови з представником ЄС із питань закордонних справ Федерікою Могеріні та головою Європейської Ради Дональдом Туском.

Результати зустрічей Зеленського у Брюсселі

Загалом поїздка президента у столицю Європейського Союзу лише підтвердила, що зовнішня політика, яку Україна проводила останні п’ять років, залишиться незмінною.

На офіційних зустрічах Зеленський задекларував стратегічний курс держави на набуття членства в ЄС і НАТО, а також заявив про готовність виконувати взяті на себе міжнародні зобов’язання.

Жан-Клод Юнкер зі свого боку запевнив українського президента у повній підтримці ЄС.

Окрім того, лідери узгодили дату саміту Україна-ЄС. Зустріч запланована на 8 липня у Києві.

Пізніше, під час спільної прес-конференції з Єнсом Столтенбергом, президент сказав, що готовий до переговорів з Росією та виконання Мінських домовленостей.

Позитивні зрушення і щодо економічної підтримки. Валдіс Домбровскіс запевнив, що ЄС завершить розгляд питання про транш у розмірі €500 млн, щойно Україна виконає умови їх отримання.

Протокольні зустрічі

Ще у статусі кандидата в президенти Зеленський відвідував Париж, де зустрічався з президентом Франції Еммануелем Макроном. У статусі ж президента це перші серйозні знайомства Зеленського з європейськими чиновниками.

Йому було важливо налагодити персональні зв’язки з міжнародними партнерами, вважає політолог Ігор Рейтерович.

– Особистісні контакти – це дуже важлива річ. У Петра Порошенка вони з деяких напрямів були налагоджені, і в України проблем не було. Багато питань вирішувались на особистісному рівні.

Експерт додає, якщо Зеленському вдасться напрацювати контакти, а він людина комунікабельна, то Україна матиме непогані перспективи з вирішення проблем, в яких потрібна допомога ЄС.

І позитивні сигнали були продемонстровані вже на першій зустрічі з Жан-Клодом Юнкером. Політики в піднесеному настрої з’явились перед пресою і навіть обмінялись жартом.

На запитання журналістів, чи не сумує він за Порошенком, Юнкер відповів, що має нового друга. А Зеленський підхопив – Я кращий. Новий краще за старого.

– Загалом тональність дуже позитивна. Це говорить про те, що, з одного боку, ЄС уважно спостерігає за Україною, а з іншого – чекає від нас якихось кроків, – коментує політолог.

Без уваги до ЗМІ

Незважаючи на те, що європейські ЗМІ сконцентрували увагу на українському президенті, він обмежив своє з ними спілкування.

Після зустрічі з Юнкером часу на спілкування з пресою взагалі не було передбачено, а за підсумками розмов зі Столтенбергом і з Тусоком вони дали спільні прес-конференції, втім, без запитань від журналістів.

– Європейська преса надзвичайно уважно до цього ставиться. Для них є принциповою адекватна комунікація з представниками влади. Тому не дуже позитивний бекграунд склався, – вважає Ігор Рейтерович.

Політолог припускає, що Зеленський поки що не відпрацював механізми роботи з пресою.

Замало переговорів

– Звичайно, хотілось би більше переговорів. Навіть не публічних, а неформальних. Наскільки мені відомо, їх було не так вже й багато.

За словами експерта, це б дозволило новому президенту представити своє бачення вирішення нагальних проблем, які стоять перед Україною – і в контексті припинення активних бойових дій, і в питаннях повернення анексованого Криму.

– З іншого боку, це б дозволило Володимиру Зеленському почути позицію наших міжнародних партнерів – як вони бачать подальшу діяльність в межах нормандського, мінського форматів, – додає Рейтерович.

Курс незмінний

Загалом зустрічі Зеленського продемонстрували позитивні тенденції щодо співпраці з ЄС та НАТО. Втім, експерт наголошує, що тепер важливо підкріпити обіцянки перед ЄС відповідними кроками.

– Заяви заявами, але якщо Володимир Зеленський говорить, що ми значну увагу приділятимемо боротьбі з корупцією, відповідно, очікуватимуть практичних кроків в Україні.

І продемонструвати перші кроки президент має можливість вже найближчим часом. Експерт додає, що в контексті можливого перезавантаження роботи НАЗК, НАБУ, САП співпраця з міжнародними партнерами стане більш інтенсивною і матите практичні наслідки.

Політолог також нагадав, що незважаючи на візити президента, він не представив чіткого бачення зовнішньополітичного курсу:

– Поки завершеної, розписаної стратегії зовнішньополітичного позиціонування від Володимира Зеленського ми не побачили. Були окремі моменти, але без формулювання загального бачення.

Перше враження, як правило, найяскравіше. І Володимир Зеленський, який сьогодні представляє імідж всієї країни, має відповідальне завдання. В певному розумінні йому навіть складніше, аніж було Петру Порошенку у 2014 році, бо поки що закордонна преса у новинах про брюссельські зустрічі не забуває нагадувати, що Зеленський – колишній комік без попереднього досвіду в політиці.

Лілія Ященко