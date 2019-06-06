Верховная Рада приняла проект закона О военном капелланстве №10244-1, его соавтор Павел Унгурян высказал свое мнение по этому поводу.

6 июня Верховная Рада Украины 227 голосами приняла за основу проект закона О военном капелланстве №10244-1. Соавторами этого законопроекта являются Павел Унгурян, Оксана Билозир и другие народные депутаты.

– Служба военных капелланов в вооруженных силах разных стран мира имеет длительную историю. В Украине в течение 27 лет военное капелланство постепенно развивалось и заняло важное место в работе военных подразделений страны, однако до сих пор оно не было урегулировано законодательством на уровне распоряжений соответствующих органов власти, – отметил соавтор законопроекта Павел Унгурян, председатель межфракционного депутатского объединения За духовность, нравственность и здоровье Украины.

Также он добавил, что в 2014 году впервые священнослужители оказались рядом с военными в районах реальных боевых действий и во время выполнения ими боевых задач, таким образом они подвергают опасности жизни и могут быть ранены или получить инвалидность.

– Именно поэтому мы вместе с капелланами различных конфессий и нашими коллегами-депутатами разработали проект закона, который бы законодательно урегулировал капелланскую деятельность и обеспечил социальную защиту капелланов, – сказал Павел Унгурян.

Еще с начала агрессии Российской Федерации священнослужители поддерживают офицеров и бойцов непосредственно в зоне боевых действий – на территории Донецкой и Луганской областей. Удовлетворяют их религиозные потребности относительно участия в церковных таинствах и совершения религиозных обрядов, что является конституционным правом каждого гражданина на свободу вероисповедания.

Этот закон разработан в целях содействия обеспечению конституционных прав военнослужащих и работников Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на свободу мировоззрения и вероисповедания.

Проектом закона Украины предлагается заложить правовую основу для создания военного капелланства (службы военного духовенства, капелланской службы), при котором должности военных капелланов не будут входить в штаты воинских частей (органов, подразделений).

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Это будет способствовать обеспечению конституционных прав личного состава Вооруженных сил, других военных формирований и правоохранительных органов специального назначения на свободу мировоззрения и вероисповедания и соответствовать положениям Конституции Украины и законов Украины относительно отделения в Украине церкви и религиозных организаций от государства.

Напомним, Кабмин принял решение, которое позволяет набирать девушек в военные лицеи.