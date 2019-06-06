Первая леди Украины Елена Зеленская посетила военный госпиталь имени Королевы Астрид в Брюсселе, где проходят реабилитацию украинские военные.

Елена Зеленская 6 июня приехала в военный госпиталь имени Королевы Астрид. Там проходят реабилитацию украинские военные – майор Дмитрий Кучеря, младший сержант Евгений Пасичник и старший солдат Антон Матвейчук.

– Наши ребята настоящие молодцы! Бельгийские медики очень хвалят их за выдержку и волю к победе. Спасибо бельгийским специалистам и лично директору госпиталя полковнику Воутеру Ветсу (Wouter Weuts) за заботу и отношение к украинским военным, – написала она под постом.

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К слову, во время первого официального визита в Брюссель Елена Зеленская сопровождала супруга Владимира Зеленского.

Источник: olenazelenska_offic