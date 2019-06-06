Первая леди Украины Елена Зеленская посетила военный госпиталь имени Королевы Астрид в Брюсселе, где проходят реабилитацию украинские военные.
Елена Зеленская 6 июня приехала в военный госпиталь имени Королевы Астрид. Там проходят реабилитацию украинские военные – майор Дмитрий Кучеря, младший сержант Евгений Пасичник и старший солдат Антон Матвейчук.
– Наши ребята настоящие молодцы! Бельгийские медики очень хвалят их за выдержку и волю к победе. Спасибо бельгийским специалистам и лично директору госпиталя полковнику Воутеру Ветсу (Wouter Weuts) за заботу и отношение к украинским военным, – написала она под постом.
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Сьогодні в рамках офіційного візиту відвідала військовий шпиталь ім. Королеви Астрід, де проходять реабілітацію українські військові – майор Дмитро Кучеря, молодший сержант Євгеній Пасічник та старший солдат Антон Матвєйчук. Наші хлопці-справжні молодці! Бельгійські медики дуже хвалять їх за витримку і жагу до перемоги:) Дякуємо бельгійським фахівцям і особисто директору шпиталю полковнику Воутеру Ветсу (Wouter Weuts) за турботу та ставлення до українських військових.
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К слову, во время первого официального визита в Брюссель Елена Зеленская сопровождала супруга Владимира Зеленского.
Источник: olenazelenska_offic