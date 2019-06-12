PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

SLM та ОПОРА продовжують кампанію за чесні та вільні вибори

Медіагрупа StarLightMedia та Громадянська мережа ОПОРА продовжать розповсюдження соціальних роликів, виготовлення інформаційних сюжетів, проведення і підтримку найрізноманітніших заходів, які мають на меті сприяти чесним та вільним виборам.

SLM та ОПОРА продовжують кампанію за чесні та вільні вибори

Напередодні позачергових виборів до Верховної Ради України 21 липня 2019 року запрошуємо усі відповідальні медіа доєднатися до нового етапу масштабної інформаційної кампанії.

За результатами нещодавніх виборів, порушення були поодинокими і не мали системного характеру. Це неодноразово підкреслювали як українські експерти, так і міжнародні спостерігачі.

Тож аби попередити порушення активного та пасивного виборчого права та забезпечити просвіту українців перед виборами народних депутатів, організатори кампанії планують знову розгорнути активну інформаційну діяльність. Велика інфокампанія також має на меті попередити порушення в день голосування та під час підрахунку голосів.

– Мені приємно відзначити, що міжнародні спостерігачі позитивно оцінили рівень проведення виборів глави держави. Переконаний, що спільний проект StarLightMedia та ОПОРА за чесні і вільні вибори зробив вагомий внесок, аби президентські вибори в Україні пройшли без порушень та з повагою до фундаментальних свобод і цінностей.

І ми хочемо продовжити цю роботу, – розповів президент медіагрупи StarLightMedia Олександр Богуцький.

StarLightMedia як потужна медіагрупа і лідер телебачення в Україні спрямує свій досвід, кращі практики та потенціал, щоб забезпечити українців повною інформацією напередодні виборів.

Читайте: Що передбачає закон про вибори у Верховну Раду

Ольга Айвазовська, координатор громадянської мережі ОПОРА, зазначає:

– Порушення виборчих прав часто є наслідком незнання їх обсягів та беззахисність виборців перед бюрократією.

Порушення виборчих процедур можливе, коли виборчий процес – в тіні. Тому нашим спільним завданням є просвіта та інформування, а також належний суспільний резонанс щодо порушень.

Останні ж легше попередити, ніж боротись на притягнення до відповідальності порушників. Практика президентських виборів доводить, що ми обрали правильний інструментарій.

Якщо ви стали свідками порушень законодавства під час виборів, закликаємо звертатися до Національної поліції за номером 102, за регіональними контактами незалежної спостережної організації ОПОРА на сайті oporaua.org.

Якщо ж вам потрібна фахова юридична допомога, то користуйтесь гарячою лінією безоплатної правової допомоги 0 800 213 103.

До слова, як перевірити себе у списку виборців для голосування на позачергових парламентських виборах – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На столичному окрузі балотуються одразу два клони депутата Третьякова
Різниця між відкритими і закритими списками – все про вибори в Раду
Садовий: Україні потрібна глобальна модернізація
Почали переговори з Вакарчуком і Гриценком – Садовий про єдиних кандидатів
Такі є – Тягнибок про потенційних союзників у парламенті
Шанс на зміни і загроза кризи: Гриценко про майбутнє України
Я підготовлений до цього: Гройсман про можливість знову стати прем’єром
Виконаємо будь-яке рішення Конституційного суду – Вакарчук про розпуск Ради
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка