Лидер партии Всеукраинское объединение Свобода Олег Тягнибок рассказал, с кем может объединиться в парламенте.
Лидер партии Всеукраинское объединение Свобода Олег Тягнибок в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что в парламенте готов объединиться с теми, кто исповедует украинскую идеологию.
– Любые политические силы, которые исповедуют государственную украинскую идеологию и не подыгрывать интересам олигархов, могут быть нашими потенциальными союзниками, – сказал Тягнибок.
Читайте: Список партий на выборы в Верховную Раду 2019
По его словам, с такими политическими силами они готовы бороться за социально-национальную справедливость.
Тягнибок добавил, что его партия в парламенте обеспечит голосование за те законы, в которых сегодня нуждаются украинцы.
К слову, Святослав Вакарчук заявил, что поддерживает идею об изменении состава Верховной Рады в ближайшее время.