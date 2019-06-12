Лидер партии Всеукраинское объединение Свобода Олег Тягнибок рассказал, с кем может объединиться в парламенте.

Лидер партии Всеукраинское объединение Свобода Олег Тягнибок в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что в парламенте готов объединиться с теми, кто исповедует украинскую идеологию.

– Любые политические силы, которые исповедуют государственную украинскую идеологию и не подыгрывать интересам олигархов, могут быть нашими потенциальными союзниками, – сказал Тягнибок.

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По его словам, с такими политическими силами они готовы бороться за социально-национальную справедливость.

Тягнибок добавил, что его партия в парламенте обеспечит голосование за те законы, в которых сегодня нуждаются украинцы.

К слову, Святослав Вакарчук заявил, что поддерживает идею об изменении состава Верховной Рады в ближайшее время.