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Факти / Україна / Політика

Такі є – Тягнибок про потенційних союзників у парламенті

Лідер партії Всеукраїнське об’єднання Свобода Олег Тягнибок розповів, з ким може об’єднатися у парламенті.

Олег Тягнибок

Лідер партії Всеукраїнське об’єднання Свобода Олег Тягнибок в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що у парламенті готовий об’єднатися з тими, хто сповідує українську ідеологію.

– Будь-які політичні сили, які сповідують державницьку українську ідеологію і не підіграватимуть інтересам олігархів, можуть бути нашими потенційними союзниками, – сказав Тягнибок.

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За його словами, з такими політичними силами вони готові боротися за соціально-національну справедливість.

Тягнибок додав, що його партія у парламенті забезпечить голосування за ті закони, яких сьогодні потребують українці.

До слова, Святослав Вакарчук заявив, що підтримує ідею про зміну складу Верховної Ради найближчим часом.

Джерело: Свобода слова

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