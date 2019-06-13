Украинцев ждут длинные выходные, которые порадуют некоторые регионы долгожданным ослаблением жары.

Украинцы будут отдыхать целых три дня подряд. Погода на выходные, 15 и 16 июня, а также на Троицу – далее в материале.

В субботу, 15 июня, на севере страны, а также в западных областях пройдут дожди с грозами. Днем осадки не принесут долгожданного похолодания, в большей части Украины до 32-33 градусов, зато ночью столбики термометров опустятся до 13-15 градусов.

В воскресенье, 16 июня, дождить будет только на западе Украины, на остальной территории страны сухо и жарко.

Так, на востоке 30-33 градуса выше нуля, ночью 17-20 градусов.

В западной части страны днем 29-32°, ночью 16-19°.

На юге страны 28-34° днем, 19-23° ночью.

В Киеве в воскресенье до 33° днем, ночью столбики термометров покажут 19°.

На Троицу грозовые дожди охватят запад страны. Днем там 26-32 градусы, ночью 15-18 выше нуля.

На востоке Украины 27-30 градусов днем, ночью до 16°.

В Киеве в понедельник, 17 июня, до 33 градусов днем и 19-21° ночью.

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К слову, ранее синоптик рассказал, когда в Украине спадет жара.