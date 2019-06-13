На українців чекають довгі вихідні, які порадують деякі регіони довгоочікуваним ослабленням спеки.
Українці відпочиватимуть цілих три дні поспіль. Погода на вихідні, 15 і 16 червня, а також на Трійцю – далі у матеріалі.
У суботу, 15 червня, на півночі країни, а також у західних областях пройдуть дощі з грозами. Вдень опади не принесуть довгоочікуваного похолодання, у більшій частині України до 32-33 градусів, зате вночі стовпчики термометрів опустяться до 13-15 градусів.
У неділю, 16 червня, дощитиме лише на заході України, на решті території країни сухо і спекотно.
Так, на сході 30-33 градуси вище нуля вдень, вночі 17-20 градусів.
У західній частині країни вдень 29-32°, вночі 16-19°.
На півдні країни 28-34° вдень, 19-23° вночі.
У Києві у неділю до 33° вдень, вночі стовпчики термометрів покажуть 19°.
На Трійцю грозові дощі охоплять захід країни. Вдень там 26-32 градуси, вночі 15-18 вище нуля.
На сході України 27-30 градусів вдень, вночі до 16°.
У Києві у понеділок, 17 червня, до 33 градусів вдень і 19-21° вночі.
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До речі, раніше синоптик розповів, коли в Україні спаде спека.