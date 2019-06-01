Партия Основа приняла решение о совместном походе вместе с партией Батькивщина на внеочередные выборы в Верховную Раду.
Партия Основа решила объединить усилия с партией Батькивщина на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019. Об этом заявил лидер политсилы Сергей Тарута.
По его словам, партии сходятся в вопросах экономики и о восстановления мира в стране.
Тарута уверен, что Юлия Тимошенко – достойная кандидатура на пост следующего премьер-министра Украины.
Читайте: Парубий будет участвовать в выборах в Верховную Раду
В Основе сообщили, что в совместный с Батькивщиной список войдут политики с самым высоким рейтингом и авторитетом, кандидатуры которых будут согласованы политсоветами обеих партий.
Как известно, на прошлых выборах президента Украины Тарута объединился с Тимошенко в пользу кандидатуры последней.
Источник: Основа