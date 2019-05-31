Кто такой Святослав Вакарчук и какова его политическая деятельность – читайте в материале Фактов ICTV.
Внеочередные парламентские выборы 2019 назначены на 21 июля.
Недавно Святослав Вакарчук заявил о походе в политику и уже сформировал свою партию – Голос.
Биография
Святослав Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область) 14 мая 1975 года. Впоследствии вместе с семьей переехал во Львов, где и начал свою творческую карьеру.
По образованию Вакарчук – физик, кандидат физико-математических наук. Окончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко.
Второе высшее образование – экономист-международник.
Также певец был участником мировой программы Йельского университета, который готовит новых мировых лидеров.
Еще на первом курсе будущий лидер партии присоединился к местному музыкальному коллективу Клан тишины.
Впоследствии несколько музыкантов вышли из коллектива и основали свой – Океан Эльзы.
В 1994 году группа записала первую демо-кассету и сняла дебютный клип.
Интерес к политической жизни Святослав Вакарчук проявил еще в 1999 году, поддержав на выборах президента Леонида Кучму.
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А вот во время Оранжевой революции музыкант активно поддерживал Виктора Ющенко.
В 2007 году стал народным депутатом по спискам блока Наша Украина – Народная самооборона, однако уже через год сложил полномочия.
Музыкант является послом доброй воли ООН, занимается множеством социальных и культурных проектов.
16 мая 2019 года Вакарчук представил свою политическую партию Голос и назвал имена членов команды.
Несмотря на это, Святослав Вакарчук заявил, что не прекратит музыкальную деятельность.
Также лидер партии не поддерживает мажоритарную избирательную систему, а выступает за открытые списки.
Напомним, Вакарчук высказался о возможном объединении с другими партиями.