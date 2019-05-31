Кто такой Святослав Вакарчук и какова его политическая деятельность – читайте в материале Фактов ICTV.

Внеочередные парламентские выборы 2019 назначены на 21 июля.

Недавно Святослав Вакарчук заявил о походе в политику и уже сформировал свою партию – Голос.

Биография

Святослав Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область) 14 мая 1975 года. Впоследствии вместе с семьей переехал во Львов, где и начал свою творческую карьеру.

По образованию Вакарчук – физик, кандидат физико-математических наук. Окончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко.

Второе высшее образование – экономист-международник.

Также певец был участником мировой программы Йельского университета, который готовит новых мировых лидеров.

Еще на первом курсе будущий лидер партии присоединился к местному музыкальному коллективу Клан тишины.

Впоследствии несколько музыкантов вышли из коллектива и основали свой – Океан Эльзы.

В 1994 году группа записала первую демо-кассету и сняла дебютный клип.

Интерес к политической жизни Святослав Вакарчук проявил еще в 1999 году, поддержав на выборах президента Леонида Кучму.

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А вот во время Оранжевой революции музыкант активно поддерживал Виктора Ющенко.

В 2007 году стал народным депутатом по спискам блока Наша Украина – Народная самооборона, однако уже через год сложил полномочия.

Музыкант является послом доброй воли ООН, занимается множеством социальных и культурных проектов.

16 мая 2019 года Вакарчук представил свою политическую партию Голос и назвал имена членов команды.

Несмотря на это, Святослав Вакарчук заявил, что не прекратит музыкальную деятельность.

Также лидер партии не поддерживает мажоритарную избирательную систему, а выступает за открытые списки.

Напомним, Вакарчук высказался о возможном объединении с другими партиями.