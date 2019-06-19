Украина может стать мировой площадкой для глобального разрешения конфликтов, адаптации законодательств и финансовых систем. Для этого достаточно создать на ее территории анклавы других государств, которые являются мировыми лидерами в развитии.

Такой проект анклавизации уже разработан, и в скором времени он будет представлен властям и широкой общественности. Мы пообщались с автором и разработчиком этой идеи Алексеем Кулагиным.

Алексей Кулагин — управляющий собственник девелоперской компании ОМОКС, построивший в селе Чайки (Киевская область) наибольший кондоминиум в Европе.

Он также создал инженерную инфраструктуру для дальнейшего развития населенного пункта до 300-тысячного города.

Именно здесь Кулагин предлагает основать самый первый анклав, который, согласно идее автора проекта, будет находиться под юрисдикцией США. В дальнейшем же такие анклавы могут быть расположены в каждой области Украины.

— Алексей Владимирович, расскажите подробнее, как возникла идея анклавизации и что она из себя представляет?

— Украине 28 лет. Излишне говорить, что из всех республик бывшего СССР у нас были самые лучшие стартовые возможности в развитии государственной самостоятельности. Выходы к морю, множество полезных ископаемых, очень много промышленных мощностей. Не говоря уже о том, что наше сельское хозяйство всегда было на лидирующих мировых позициях.

Но за эти 28 лет мы только теряем. В том числе, потеряли ровно половину населения. Это говорит о бездарности руководства или их ориентации лишь на собственный карман. Или о том, что мы выбрали неправильный стандарт управления этим государством. Но, так или иначе, 28 лет — это срок одного поколения, срок привыкания. И единственное, что мы вырастили в обществе — это возмущение.

Нам необходимо кардинально изменить отношение к самим себе. А для этого нужен или пример перед глазами, или партнер, который будет хорошо к нам относиться.

Ведь что у нас есть сейчас? Наша валюта не отражает активов нашей страны. Например, на одного жителя Украины у нас в 200 раз больше плодородных пахотных земель, чем на одного жителя в США. Почему тогда у нас $1 стоит 30 грн? Это искусственная конвертация валюты к нашим активам. Она не отражает абсолютно ничего, кроме желания обесценить нашу страну внешними финансовыми игроками.

Поэтому у меня возникла идея приблизить отдаленное. Это идея создания анклавов других стран в нашей стране. Ведь все страны разъединены и лишь иногда объединяются на каких-то отдельных площадках для проведения форумов или каких-то прочих мероприятий.

— С чего вы планируете начать? Где предлагаете основать первый анклав?

— Вот, допустим, здесь, в селе Чайки, свободно 500 га, обеспеченных всей инженерной инфраструктурой. Это фактически населенный пункт, имеющий отдельные границы и свой устав, но почему-то находящийся в управлении другого села, а не в самостоятельном управлении.

Тут есть масса свободных земель, обеспеченных всей инженерной инфраструктурой для дальнейшего развития этого населенного пункта и близлежащих территорий в 300-тысячный город.

Это единственная в Украине площадка со столь оснащенными объектами инфраструктуры.

Я предложил именно здесь сделать анклав. Анклав, который будет под юрисдикцией, допустим, как позиционирует наше правительство, нашего основного партнера — Соединенных Штатов Америки.

— Что это нам дает?

— Представьте город, где действуют законы США. Со своими границами. Это будет способствовать интеграции – как законодательной, так и финансовой — Украины и США. Нам не нужно будет входить ни в какой военный блок. Мы можем оставаться мирным внеблоковым государством, но анклав с юрисдикцией США уже обязывает остальные государства относиться к правам этого анклава с большим уважением. Такие же анклавы других ведущих государств можно создать в каждой области.

В Чайках есть аэродром. Самолет, взлетающий с этой территории, не досматривается в США, не проходит всех таможенных процедур, потому что это считается внутренним рейсом.

Вкладывая в строительство этого анклава-города с его инфраструктурой деньги, США будут вкладывать не в Украину, а в себя. И, имея на этой территории свою юрисдикцию, естественно, они уже будут по-другому относиться к развитию внешних территорий, к развитию территории Украины, к общим проектам развития на территории Украины. И естественно, Украина будет вынуждена адаптировать свое законодательство под законодательство США, потому что мы уже будем непосредственными соседями.

То есть в результате этого я бы надеялся на то, что все законодательные процессы стали менее привязаны к интересам олигархических или других групп, которые временно захватили власть в этой стране. Они бы работали на развитие народа, среднего класса. Именно для этого я предложил проект анклавизации Украины.

Читайте: Главная защита от рейдеров – гласность и объединение – владелец ООО Омокс Алексей Кулагин

Находясь внутри Украины, эти анклавы будут во многом зависеть от процессов, происходящих в нашей стране.

Адаптация друг к другу позволит нам выйти на какие-то совместные принципы развития территорий. И это будет уже действительно на основе мирового опыта.

Например, то, что творится у нас в финансово-банковской сфере, — это чисто украинское ноу-хау. У нас банки угнетают, а деньги превратили в товар. Чем дефицитнее товар, тем выше его цена. Но деньги — это всего лишь катализатор активности народа. Чем больше возможностей, предоставляемых деньгами, тем больше энергии выделяет народ на то, чтобы создать актив, срок пользования которого будет превышать одну отдельно взятую жизнь.

То есть народ научится думать далеко за пределами собственной жизни, получит возможность долгосрочного планирования своей жизни, что сделает его жизнь предсказуемой и достойной. И все это зависит всего-навсего от валюты.

— Почему вы предлагаете сделать первым именно анклав США?

— Потому что США с большим уважением относятся к себе. Во время кризиса 2008 года президент США выступил перед Конгрессом.

– Если вы не наполните Америку во время кризиса дешевыми деньгами, я их напечатаю и буду летать военными вертолетами, разбрасывать их по всей Америке! – заявил президент.

Ему сказали, что тогда будет инфляция, а он ответил, что инфляция — это ничто по сравнению со сворачиванием производств, безработицей и последующими за ними голодными бунтами, которые просто разрушат Америку.

С 2008 года по февраль 2017-го в США ставка по займам была 0% годовых, затем поднялась всего до 0,25%. У нас же во время кризиса ставка по займам с 12% выросла до 25-30%.

Такие ставки угнетают развитие и способствуют деградации населения страны, превращая правительство страны, которое сидит на займах, в марионеток в чужих руках. А население — в расходный материал, используемый для мировых конфликтов. Я не хочу такой судьбы для Украины.

Но если попытаемся убедить какое-то внешнее государство в том, чтобы оно что-то сделало для Украины — мы получим ответ простой: Вы сами для себя ничего не можете сделать, зачем вы к нам обращаетесь? Станьте нами, и мы будем думать о вас.

Но думать, как я понимаю, они будут, как о сырьевом придатке. А о населении — как о дешевой рабочей силе. Это нам не подходит.

Нам нужно менять отношение к самим себе.

Так как у нас население уже воспитанно в традициях мошенников и воров, которые, в основном, разворовывают бюджет, то анклав США на нашей территории заставит просто адаптировать законодательство двух государств к одному формату. К единому налогообложению, потому что мы будем зависеть друг от друга, если хотим жить в мире и согласии.

— Насколько сложно реализовать такой проект?

— Проект анклавов легко выполним. И он сразу же даст большой скачок для нашей экономики, потому что рабочая сила будет использоваться наша. Мы заработаем деньги на строительстве объектов анклавов, равно как и объектов буферной зоны. И развитие промышленности и инфраструктуры вокруг этих анклавов также будет осуществляться руками наших рабочих, наших граждан. Это даст украинцам доходы и оживит внутренний рынок.

Читайте: Кулагин: Силовики препятствуют развитию строительного рынка в Украине

Кроме того, в этой идее еще прописано, что, раз мы едины, то нужно сделать и единую образовательную сеть в буферных зонах между анклавами и Украиной. Проект этих буферных зон я назвал Интеллектуальная платформа Украины. Здесь будут сосредоточены все административные здания, чтобы согласовывать все движения по руководству территориями в этой стране или в ее регионах, между анклавами.

Если разные страны создадут такой анклав в каждой области Украины и будут тратить деньги на развитие себя и своих объектов в этом анклаве, это будет способствовать еще и адаптации законодательного поля не только между Украиной и этими странами, но и в целом между странами, находящимися на территории Украины в виде таких анклавов. Это превратит Украину в адаптивную площадку для равномерного и планового развития всего человечества.

За счет образовательных и научных центров в буферных зонах будет значительно улучшен и кадровый рынок. Там будут учиться и граждане Украины, и граждане анклавов, там расположенных. Там никто не будет жить, там будут учиться. Жить будут граждане, например, США — в анклаве. И все, что находится в этом анклаве, принадлежит другой стране.

— Какие страны, в вашем понимании, должны войти в Украину в виде анклавов?

— Страны, которые уже развили все, что могли развить на своей территории, и готовы были бы вложиться еще в какие-то объекты развития, но у них нет прав на эти объекты.

Допустим, они просто построили заводы в какой-то стране, а через время произошла революция или еще что-то. Этот завод национализировали, перехватили управление, и таким образом государство потеряло бы не активы в виде бумажных денег, а больше: надежду на совместное развитие. Надежду на не фиктивное – с помощью силы или финансовых интервенций – а с помощью соучастия в развитии. Это дорогого стоит. А анклав — это их территория, их юрисдикция. Поэтому ничего подобного произойти не может.

Если они будут рядом, со своей юрисдикцией по межгосударственному договору и частному договору (между инвесторами) развивать какие-то бизнесы, мощности, то это будет закономерно. И это будет оберегаться народом и правительством обеих стран.

Если так сделать, Украина станет мировой адаптивной площадкой, где будут согласовываться абсолютно все противоречия в рамках тех понятий, которым нас учит не отдельно взятый закон или отдельно взятые интересы, а заповеди Божьи. Как это ни пафосно звучит. Я в это верю.

Мы уже показали неспособность создать условия самим себе в Украине и идти индивидуальным путем. Может быть, из-за отсутствия опыта, может, из-за перенасыщения амбициями или из-за того, что у нас был огромный потребительский голод.

И, в основном, этот потребительский голод был не в товарах первой необходимости или промышленных, а именно голод владения чем-либо. Потому что социализм в какой-то мере уравнивал способных и неспособных, он только выдвигал на первое место работоспособных людей. И удовлетворяя этот голод амбиций, мы немного перекосили принципы развития государства.

Сейчас мы полностью затормозили свое развитие. Потому что мы уничтожили единственный инструмент обеспечения равенства прав людей. Что дает нам равные права? Возможности равного развития. А что дает нам равное развитие в материальном мире? Только лишь одинаковый доступ к деньгам.

Анклавизация Украины создаст площадку не революционного изменения мировой банковской системы, а адаптации всех финансовых интересов с единственной целью — развития человечества в принципе. И кто именно займет тут лидирующую роль, зависит от того, кто сможет в большей степени адаптировать свои интересы под интересы других.

— Какие еще преимущества получит Украина в результате анклавизации?

— Множество. Например, возможности транзитных перевозок к этим анклавам через другие страны. Это даст развитие инфраструктурных сетей. И главное, что требования будут другие к качеству этих дорог. Это уникальная программа, она даст очень много преимуществ, если будет запущена. Кроме того, эта программа эксклюзивная, она будет полезна не только для Украины, но и для всего мира.

— Изучали мировой опыт в этом контексте?

— Разумеется! В настоящее время в мире есть 93 анклава, они работают.

Один из самых ярких и, на мой взгляд, смешных примеров – это анклав Испании в Марокко. Если марокканец попадает в этот город — у него уже гражданство Испании.

Так у них адаптированы законы. И силовые структуры анклава удерживают периметр для того, чтобы все население Марокко не стало испанцами. Это, конечно, шутка, но с точки зрения торговли для Марокко этот анклав играет очень большое значение.

Через него приходят технологии, адаптация к европейскому образу потребления. А у нас, в случае реализации проекта, все это будет происходить еще масштабнее и стремительнее.

Алексей Кулагин уже презентовал проект американским дипломатам и следующий шаг его команды – встреча в Администрации президента.

Кстати, ранее в интервью Фактов ICTV Алексей Кулагин рассказал о своей семейной компании ОМОКС.