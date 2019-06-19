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Факты / Украина

Кабмин одобрил пилотный проект по доставке пенсий домой

Кабмин Украины одобрил пилотный проект по доставке Ощадбанком пенсий домой отдельным категориям лиц.

Кабмин одобрил пилотный проект по доставке пенсий домой

Кабмин одобрил реализацию пилотного проекта по доставке пенсий домой. Она действует для отдельной категории лиц, а именно для:

  • граждан с инвалидностью 1-й группы,
  • лиц, которые по предписанию врача не способны на самообслуживание,
  • людей, достигшим 80 лет,
  • особ, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют банковские отделения.

Компенсировать расходы на доставку будут территориальные органы Пенсионного фонда, которые осуществляют выплату пенсии.

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До 1 января 2020 года Пенсионный  фонд должен подать  отчет о реализации пилотного проекта.

К слову, выплата пенсии и денежной помощи населению в 2019 году будет осуществлять через Укрпочту.

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