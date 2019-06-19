Кабмин Украины одобрил пилотный проект по доставке Ощадбанком пенсий домой отдельным категориям лиц.

Кабмин одобрил реализацию пилотного проекта по доставке пенсий домой. Она действует для отдельной категории лиц, а именно для:

граждан с инвалидностью 1-й группы,

лиц, которые по предписанию врача не способны на самообслуживание,

людей, достигшим 80 лет,

особ, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют банковские отделения.

Компенсировать расходы на доставку будут территориальные органы Пенсионного фонда, которые осуществляют выплату пенсии.

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До 1 января 2020 года Пенсионный фонд должен подать отчет о реализации пилотного проекта.

К слову, выплата пенсии и денежной помощи населению в 2019 году будет осуществлять через Укрпочту.