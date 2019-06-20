Партия Голос Святослава Вакарчука теоретически допускает коалицию с президентской партией Слуга народа в новой Верховной Раде.

Партия Голос Святослава Вакарчука теоретически допускает коалицию с президентской партией Слуга народа, но это будет не объединение, а партнерство относительно совместных приоритетов.

– Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской и готова реализовывать программу, которая соответствует Голосу. Поэтому да, действительно, теоретически – вполне возможно, – сказал заместитель председателя партии Ярослав Юрчишин.

После выборов необходимо провести переговоры для создания коалиции. До этого момента это все остается, действительно, теоретически.

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– Надо понять, как будет формироваться большинство, какие задачи она перед собой ставит, только тогда будет реализация практических шагов, – сказал Юрчишин.

В то же время он подчеркнул, что речь идет не об объединении, а только о партнерстве. Заместитель председателя партии Голос добавил, что основные положения программы Слуги народа соответствует положениям партии Голос.

Напомним, 20 июня Дмитрий Разумков допустил объединение партии Слуга народа с партией Голос Святослава Вакарчука в новой Верховной Раде.