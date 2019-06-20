PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Голос ответил на заявление Слуги народа о возможном объединении

Партия Голос Святослава Вакарчука теоретически допускает коалицию с президентской партией Слуга народа в новой Верховной Раде.

Ярослав Юрчишин

Партия Голос Святослава Вакарчука теоретически допускает коалицию с президентской партией Слуга народа, но это будет не объединение, а партнерство относительно совместных приоритетов.

– Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской и готова реализовывать программу, которая соответствует Голосу.

Поэтому да, действительно, теоретически – вполне возможно, – сказал заместитель председателя партии Ярослав Юрчишин.

После выборов необходимо провести переговоры для создания коалиции. До этого момента это все остается, действительно, теоретически.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

– Надо понять, как будет формироваться большинство, какие задачи она перед собой ставит, только тогда будет реализация практических шагов, – сказал Юрчишин.

В то же время он подчеркнул, что речь идет не об объединении, а только о партнерстве. Заместитель председателя партии Голос добавил, что основные положения программы Слуги народа соответствует положениям партии Голос.

Напомним, 20 июня Дмитрий Разумков допустил объединение партии Слуга народа с партией Голос Святослава Вакарчука в новой Верховной Раде.

Источник: Радио Свобода

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Слуга народа может создать коалицию с Голосом в Раде – Разумков
Для смены места голосования теперь нужен только паспорт
Выборы 2019: как проверить себя в списке избирателей
Как проголосовать в зоне ООС на парламентских выборах
Как попасть в список Слуги народа – интервью с №26 Егором Черневым
Голос и Батькивщина поднялись в рейтинге – соцопрос
ЦИК зарегистрировала на досрочные парламентские выборы уже 583 кандидатов
Когда в Украине парламентские выборы
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка