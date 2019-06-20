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Факти / Україна / Політика

Голос відповів на заяву Слуги народу про можливе об’єднання

Партія Голос Святослава Вакарчука теоретично допускає коаліцію з президентською партією Слуга народу у новій Верховній Раді.

Ярослав Юрчишин

Партія Голос Святослава Вакарчука теоретично допускає коаліцію з президентською партією Слуга народу, але це буде не об’єднання, а партнерство щодо спільних пріоритетів.

– Теоретично об’єднання можливе з будь-якою політичною силою, яка не є проросійською, яка готова реалізовувати програму, яка відповідає Голосу.

Тому так, справді, теоретично – цілком можливо, – сказав заступник голови партії Ярослав Юрчишин.

Після виборів протрібно проводити переговори для створення коаліції. До цього моменту це все залишається, справді, на теоретичному рівні.

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– Треба зрозуміти, як формуватиметься більшість, які завдання вона перед собою ставить, і відповідно від цього вже буде реалізація практичних кроків, – сказав Юрчишин.

Водночас він підкреслив, що мова йде не про об’єднання, а лише про партнерство. Заступник голови партії Голос додав, що основні тези програми Слуги народу відповідає положенням партії Голос.

Нагадаємо, 20 червня Дмитро Разумков допустив об’єднання партії Слуга народу з партією Голос Святослава Вакарчука у новій Верховній Раді.

Джерело: Радіо Свобода

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