Партія Голос Святослава Вакарчука теоретично допускає коаліцію з президентською партією Слуга народу у новій Верховній Раді.

Партія Голос Святослава Вакарчука теоретично допускає коаліцію з президентською партією Слуга народу, але це буде не об’єднання, а партнерство щодо спільних пріоритетів.

– Теоретично об’єднання можливе з будь-якою політичною силою, яка не є проросійською, яка готова реалізовувати програму, яка відповідає Голосу. Тому так, справді, теоретично – цілком можливо, – сказав заступник голови партії Ярослав Юрчишин.

Після виборів протрібно проводити переговори для створення коаліції. До цього моменту це все залишається, справді, на теоретичному рівні.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

– Треба зрозуміти, як формуватиметься більшість, які завдання вона перед собою ставить, і відповідно від цього вже буде реалізація практичних кроків, – сказав Юрчишин.

Водночас він підкреслив, що мова йде не про об’єднання, а лише про партнерство. Заступник голови партії Голос додав, що основні тези програми Слуги народу відповідає положенням партії Голос.

Нагадаємо, 20 червня Дмитро Разумков допустив об’єднання партії Слуга народу з партією Голос Святослава Вакарчука у новій Верховній Раді.