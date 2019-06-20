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Факты / Украина

Получение гражданства РФ упростят для всех украинцев – Путин

Россия упростит получение гражданства для всех жителей Украины.

Паспорт РФ

Президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии заявил, что получение российского гражданства упростят для всех украинцев, но для этого им понадобится приехать в Россию.

– В общем посмотрим, какие изменения нужно внести в нормативную базу для того, чтобы и для других граждан Украины, находящихся на территории страны, этот процесс был максимально либеральным, – сказал Путин.

Он добавил, что в России якобы получают большое количество запросов на получение гражданства от украинцев.

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Президент РФ считает, что для того, чтобы получить российское гражданство украинцам придется ехать в Россию.

По его словам, получение гражданства РФ будет максимально доступным.

Напомним, 1 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для отдельных категорий украинцев.

Фото: Dreamstime

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