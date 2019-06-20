Росія спростить отримання громадянства для всіх жителів України.

Президент РФ Володимир Путін під час Прямої лінії заявив, що отримання російського громадянства спростять для всіх українців, але для цього їм знадобиться приїхати в Росію.

– Загалом подивимося, які зміни потрібно внести в нормативну базу для того, щоб і для інших громадян України, які перебувають на території країни, цей процес був максимально ліберальним, – сказав Путін.

Він додав, що в Росії нібито отримують велику кількість запитів на отримання громадянства від українців.

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Президент РФ вважає, що для того, аби отримати російське громадянство українцям доведеться їхати в Росію.

За його словами, отримання громадянства РФ буде максимально доступним.

Нагадаємо, 1 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російського громадянства для окремих категорій українців.