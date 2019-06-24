Солнце, жара, рекордная температура в городах и настоящие тропические ночи. Как уберечься от теплового удара, когда температура за 30 градусов. Советы экспертов.

В Цепцевичах Ровенской области загорелась трансформаторная подстанция. Причина – повышение температуры. Рекордные 35 фиксировали на Черкасщине, в Ужгороде и Киеве. Метеорологи утверждают: для первого месяца лета такая погода не свойственна.

Обычно это аномальная температура для этого периода, так как июнь в Украине из летних месяцев наиболее прохладный, а такая температура характерна для конца июля или начала августа.

Появилось в Украине и другое не естественное для наших широт явление – так называемые тропические ночи. Даже ночью в городе не снижается температура и остается выше 20 градусов, это означает, что человек не отдыхает, особенно тот, который проживает в умеренных широтах.

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Врачи забили тревогу, потому что вызовов из-за проблем со здоровьем увеличилось почти вдвое. Достаточная доля вызовов на остановках общественного транспорта. Особенно пожилые люди начинают плохо себя чувствовать в общественном транспорте.

Смотрите видео: как уберечься от аномальной жары

При такой жаре общественный транспорт, прежде всего маршрутки, автобусы и троллейбусы становятся у нас едва ли не самым опасным местом.

В киевском троллейбусе на 2 градуса теплее чем на улице – термометр показывает 34.

В маршрутке традиционно открытые окна. При отсутствии кондиционера это уже что-то, но люди все равно страдают от жары. Температура в столичной маршрутке – 33 градуса.

А что же в Европе. Париж – город, который ежедневно принимает сотни тысяч туристов.

В Париже очень жарко, термометр показывает выше 30 градусов, а в городском автобусе температура довольно комфортная – 24 градуса. В еще одной туристической Мекке – Барселоне несмотря на жару за 35, а в общественном транспорте – 20-22.

Наибольшая опасность с 12 до 16 часов дня и когда транспорт переполнен. Чтобы избежать теплового удара иногда надо избегать самой поездки.

И здесь возникает другая проблема. Агрессивное солнце. О том, что ваша кожа уже получила от него травму свидетельствует даже не покраснение, а также легкий загар. Это подтверждает и национальный институт рака.

В таком случае обязательно использование солнцезащитных кремов и спреев. Защищают и увлажняют кожу также спреи с термальной водой.

Врачи советуют в жару употреблять не менее двух с половиной литров воды, не газированной. Одежда должна быть легкой, светлой, просторной, не пережимать сосуды, и только из натуральных тканей.

У дизайнера Сержа Смолина сейчас тоже горячий сезон. Клиенты хотят одежду, которая не перегревать тело в жару. Кроме льна он советует еще вискозу.

Стандартный спасение от высоких температур – кондиционер. Но чтобы не заболеть следует знать определенные правила как им пользоваться.

Рекомендуемая температура, чтобы не подхватить простуду 20-25 градусов. И обязательно проветривать помещение с кондиционером 2 часа в сутки. Кроме этого специалисты советуют ежемесячно чистить кондиционер, поскольку в нем могут заводиться опасные для здоровья бактерии.

Не помешает поставить в комнате и увлажнитель воздуха. Если вы уже вышли на улицу, то старайтесь быть побольше в тени, чаще ополаскивать руки и лицо, всегда нужно иметь с собой бутылку воды, не употреблять алкоголь. И эти правила выживания, похоже, понадобятся вам не только на последующие недели.

Метеорологи прогнозируют, что все лето 2019 будет невероятно горячим и аномальным.

Напомним, по данным наблюдений метеорологической станции ЦГО им. Бориса Срезневского, температура воздуха в Киеве в ночь на 15 июня 2019 не опустилась ниже 22,2 ° C, а это значит, что предыдущий рекорд 1924 превышен аж на 2,3 ° C.