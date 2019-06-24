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Спека в Україні: як попередити тепловий удар

Спека в Україні: як попередити тепловий удар

Сонце, спека, рекордна температура в містах і справжні тропічні ночі. Як уберегтися від теплового удару коли температура за 30 градусів. Поради експертів.

У Цепцевичах на Рівненщині загорілася трансформаторна підстанція. Причина – підвищення температури. Рекордні +35 фіксували на Черкащині, в Ужгороді та Києві. Метеорологи стверджують: для першого місяця літа така погода не властива.

Звичайно це аномальна температура цього періоду, тому що червень місяць в Україні із літніх місяців найбільш прохолодний, а така температура характерна для кінця липня початку серпня.

З’явилося в Україні і інше не природнє для наших широт явище – так звані тропічні ночі. Навіть в ночі у місті не знижується температура і залишається вище за 20 градусів, це означає що людина не відпочиває, особливо та, яка проживає в помірних широтах.

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Лікарі забили тривогу, бо викликів через проблеми зі здоров’ям збільшилося майже вдвічі. Достатня частка викликів на зупинках громадського транспорту. Особливо люди похилого віку починають погано себе почувати в громадському транспорті.

Дивіться відео: як вберегтися від аномальної спеки

За такої спеки громадський транспорт, насамперед маршрутки, автобуси і тролейбуси стають у нас чи не найбезпечнішим місцем.

В київському тролейбусі на 2 градуси тепліше ніж на вулиці – термометр показує 34.

У маршрутці традиційно відкриті вікна. За відсутності кондиціонера це вже щось але люди все одно потерпають від спеки. Температура в столичній маршрутці – 33 градуси.

А що ж у Європі. Париж – місто яке щодня приймає сотні тисяч туристів.

У Парижі дуже спекотно, термометр показує вище 30 градусів, а в міському автобусі температура доволі комфортна – 24 градуси. У ще одній туристичній Мецці – Барселоні попри спеку за 35, а у громадському транспорті – 20-22.

Найбільша небезпека з 12 до 16 години дня і коли транспорт переповнений. Щоб уникнути теплового удару іноді треба уникнути самої поїздки.

І тут постає інша проблема. Агресивне сонце. Про те, що ваша шкіра вже отримала від нього травму свідчить навіть не почервоніння, а навіть легка засмага. Це підтверджує і національний інститут раку.

У такому разі обов’язкове використання сонцезахисних кремів та спреїв. Захищають і зволожують шкіру також спреї із термальною водою.

Лікарі також радять у спеку вживати не менше двох з половиною літрів води, не газованої. Одяг має бути легким, світлим, просторим, не перетискати судини, і лише з натуральних тканин.

У дизайнера Сержа Смоліна зараз теж гарячий сезон. Клієнти хочуть одяг, який не перегріватиме тіло у спеку. Окрім льону він радить ще віскозу.

Стандартний порятунок від високих температур – кондиціонер. Але щоб не захворіти варто знати певні правила як ним користуватись.

Рекомендована температура, щоб не підхопити застуду 20-25 градусів. І обов’язково провітрювати приміщення із кондиціонером 2 години на добу. Крім цього фахівці радять щомісяця чистити кондиціонер, оскільки в ньому можуть заводитись небезпечні для здоров’я бактерії.

Не завадить поставити у кімнаті і зволожувач повітря. Якщо ви вже вийшли на вулицю, то намагайтесь бути побільше в тіні, частіше ополіскувати руки і обличчя, завжди мати з собою пляшку води, не вживати алкоголь. І ці правила виживання, схоже, знадобляться вам не лише на наступні тижні.

Метеорологи прогнозують, що все літо 2019 буде неймовірно гарячим і аномальним.

Нагадаємо, за даними спостережень метеорологічної станції ЦГО ім. Бориса Срезневського, температура повітря у Києві в ніч на 15 червня 2019 року не опустилась нижче 22,2 °C, а це означає, що попередній рекорд 1924 року перевищено аж на 2,3 °C.

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