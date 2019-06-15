Уже вторую ночь подряд в Киеве фиксируют аномально за высокую температуру воздуха ночью. В ближайшее время ожидаются грозы.

По данным наблюдений метеорологической станции ЦГО им. Бориса Срезневского, температура воздуха в Киеве в ночь на субботу, 15 июня 2019 не опустилась ниже 22,2 °C, а это значит, что предыдущий рекорд 1924 превышен аж на 2,3о °C.

Несмотря на чрезвычайно теплую ночь, существует вероятность превышения рекорда средней суточной температуры воздуха и сегодня.

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Сегодня в Киевской области ожидаются грозы.

К слову, украинцев ждут длинные выходные, которые порадуют некоторые регионы долгожданным ослаблением жары.

Источник: ЦГО