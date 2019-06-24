Владимир Зеленский издал указы об увольнении глав трех областных государственных администраций.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав трех областных государственных администраций.

Указом №425/2019 глава государства освободил от должности главу Житомирской ОГА Игоря Гундича. Его место временно займет ранее заместитель Ярослав Лагута.

Указом президента №429/2019 уволен глава Ровенской ОГА Алексей Муляренко. Его обязанности будет исполнять ранее заместитель Игорь Тимошенко.

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Третьим уволенным стал глава Черкасской ОГА Александр Вельбивец. Об этом говорится в указе Зеленского №427/2019. Исполняющим обязанности главы ОГА в этой области назначен Тарас Высоцкий.

Напомним, ранее Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.