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Факты / Украина / Политика

Зеленский уволил глав еще трех ОГА

Владимир Зеленский издал указы об увольнении глав трех областных государственных администраций.

Зеленский уволил глав еще трех ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав трех областных государственных администраций.

Указом №425/2019 глава государства освободил от должности главу Житомирской ОГА Игоря Гундича. Его место временно займет ранее заместитель Ярослав Лагута.

Указом президента №429/2019 уволен глава Ровенской ОГА Алексей Муляренко. Его обязанности будет исполнять ранее заместитель Игорь Тимошенко.

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Третьим уволенным стал глава Черкасской ОГА Александр Вельбивец. Об этом говорится в указе Зеленского №427/2019. Исполняющим обязанности главы ОГА в этой области назначен Тарас Высоцкий.

Напомним, ранее Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.

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